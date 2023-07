Maryland QB Taulia Tagovailoa dit que l’école SEC lui a offert 1,5 million de dollars pour le transfert

Vous a-t-on déjà offert 1,5 million de dollars pour occuper le même poste dans une autre entreprise ?

Eh bien, le quart-arrière du Maryland Taulia Tagovailoa a.

Tagovailoa a déclaré jeudi lors de la journée des médias Big Ten que c’est à quel point une école SEC sans nom lui a proposé de transférer et de rejoindre leur programme.

Bien qu’il ait admis que le chiffre était « révélateur », Tagovailoa a déclaré après avoir discuté de la question avec Tua Tagovailoa, son frère et quart-arrière des Dolphins de Miami de la NFL, qu’il était trop heureux au Maryland pour partir simplement pour de l’argent.

« Ce serait difficile pour moi d’aller dans un autre endroit et de ne pas être heureux mais d’avoir tout l’argent du monde », Tagovailoa a déclaré à The Athletic. « [I’d rather] être à un endroit où je n’ai peut-être pas autant, mais je suis heureux et je suis ici pour travailler. »

Tagovailoa et les Terrapins viennent de remporter une saison de huit victoires (4-5 dans le jeu Big Ten), leur meilleur total de victoires en une saison depuis 2010 (neuf). Le Maryland a terminé la saison sur une bonne note, battant NC State au Duke’s Mayo Bowl, 16-12.

Les Terrapins ont affiché l’une des meilleures attaques du Big Ten la saison dernière, avec une moyenne de 259,8 verges par la passe (troisième du Big Ten), 141,3 verges au sol (septième), 401,2 verges au total (quatrième) et 28,2 points (à égalité au quatrième) par match. Pendant ce temps, Tagovailoa a totalisé 3008 verges par la passe, 18 touchés par la passe, huit interceptions et une cote de passeur de 142,7, complétant 67% de ses passes. L’année précédente, Tagovailoa a lancé pour 3 860 verges et 26 touchés.

Alors, quelle école de la SEC a offert à Tagovailoa 1,5 million de dollars ?

L’Alabama entre dans la première année de l’ère post-Bryce Young, et Taulia a commencé sa carrière universitaire en Alabama aux côtés de Tua. Nick Saban ne pourrait-il pas être vendu sur sa chambre de quart-arrière? Texas A&M ne peut pas être exclu, d’autant plus que Saban a déclaré avoir acheté toute sa classe de recrutement il y a un an. Peut-être que Tennessee veut que quelqu’un entre et pousse Joe Milton ? La Floride a affiché des saisons perdantes consécutives, alors peut-être que plus on est de fous, mieux c’est?

Tagovailoa et le Maryland lancent la saison 2023 à domicile contre Towson le 2 septembre, avec son premier match du Big Ten à venir contre l’État du Michigan le 23 septembre.

