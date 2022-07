Maryland Dems désireux de briser l’emprise du GOP sur le bureau du gouverneur

ANNAPOLIS, Md. (AP) – L’une des meilleures opportunités pour les démocrates de regagner un poste de gouverneur cette année se trouve dans le Maryland, et la course pour succéder au républicain à durée limitée Larry Hogan a attiré une foule de candidats. Reconquérir le siège ne devrait pas sembler si difficile pour les démocrates dans un État où ils sont plus nombreux que les républicains dans un rapport de 2 contre 1, mais le GOP a remporté trois des cinq dernières élections.

Dans tout le pays, les républicains détiennent un avantage de 28-22 dans les sièges de gouverneur. Sur les 36 courses du gouverneur cette année, le Maryland et le Massachusetts représentent les meilleures chances pour les démocrates de réduire l’écart.

Les démocrates du Maryland voient une ouverture maintenant parce que le populaire Hogan, seul le deuxième gouverneur républicain à être réélu dans l’histoire de l’État, ne peut pas briguer un troisième mandat.

Cela a attiré d’éminents démocrates à la primaire de mardi, y compris des membres du cabinet de l’ancien président Barack Obama: l’ancien secrétaire au Travail Tom Perez, qui était également président du Parti démocrate, et l’ancien secrétaire à l’Éducation John King.

Wes Moore, un auteur à succès soutenu par Oprah Winfrey, est également dans la course ; Le contrôleur Peter Franchot, le collecteur d’impôts de l’État, dont le nom est reconnu dans le Maryland grâce à quatre courses réussies dans tout l’État; et l’ancien procureur général de l’État, Doug Gansler.

Le premier vainqueur affrontera probablement soit Kelly Schulz, un républicain soutenu par Hogan, soit Dan Cox, soutenu par Donald Trump.

Compte tenu de certains des succès du GOP au cours des deux dernières décennies, les électeurs démocrates réfléchissent plus attentivement à qui peut gagner en novembre.

Nancy Duden, 61 ans, a voté tôt à Annapolis, pour Perez. C’était une décision sur laquelle elle s’est débattue pendant le trajet jusqu’au centre de vote.

“Parfois, il n’y a pas de très bons choix, et cette fois, il y avait tellement de bons choix que je pense que les gens doivent vraiment prêter attention aux qualifications de chaque candidat”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense aussi que vous devez réfléchir à qui peut réellement gagner.”

Les démocrates ont occupé le manoir du gouverneur pendant plus de trois décennies consécutives. Lorsque le républicain Robert Ehrlich a gagné en 2002, il a été le premier de son parti à être gouverneur en 36 ans – depuis Spiro Agnew en 1966.

Un sondage réalisé le mois dernier par le Sarah T. Hughes Center for Politics at Goucher, The Baltimore Banner et WYPR n’a trouvé aucun favori parmi les démocrates, avec Franchot à 16% et Moore et Perez chacun à 14%.

La primaire intervient moins d’un mois après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi du Maryland approuvée par la législature contrôlée par les démocrates pour élargir l’accès à l’avortement. Il a été adopté en prévision de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, ce que les juges ont fait en juin.

Moins d’une semaine plus tard, Hogan a ordonné à la police de l’État du Maryland de suspendre la norme de «raison valable et substantielle» de l’État pour les permis de port d’armes de poing après que la Cour suprême a invalidé une loi similaire de New York.

La Cour suprême a également limité la portée de la principale loi nationale sur la pollution de l’air utilisée pour réduire les émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques – un coup dur pour le Maryland, soucieux de l’environnement, qui abrite la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire du pays.

“Nous devons éloigner les républicains de la Statehouse”, a déclaré Doug McLaine, 78 ans, qui a voté tôt à Annapolis pour Moore et s’est dit préoccupé par la décision sur les armes à feu alors que le pays est confronté à une vague de fusillades de masse.

Moore, un ancien combattant de l’armée qui a servi en Afghanistan et ancien PDG d’un groupe national de lutte contre la pauvreté, a déclaré que les décisions de la Haute Cour ont illustré à quel point il est “extrêmement important” pour les démocrates de regagner le poste de gouverneur.

“Les gouverneurs comptent en ce moment, maintenant plus que jamais, car les gouverneurs sont vraiment la dernière ligne de défense que de nombreux électeurs vont avoir contre les décisions barbares que nous voyons de cette Cour suprême”, a déclaré Moore à l’Associated Press.

Perez, qui a également été procureur général adjoint pour les droits civils sous l’administration Obama et membre du conseil de comté dans la juridiction la plus peuplée du Maryland dans la banlieue de la capitale nationale, a déclaré qu’il était plus important que jamais que les États donnent le ton sur des questions cruciales. tels que la création d’emplois, l’énergie propre, les soins de santé et la santé génésique.

“Il y a tellement de façons de donner l’exemple au reste du pays, et je pense que le Maryland est l’une des meilleures opportunités pour faire basculer un siège du rouge au bleu”, a déclaré Perez.

Alors que les démocrates qui contrôlent la législature du Maryland ont pu annuler de nombreux veto de Hogan au fil des ans, le gouverneur a eu un impact. Par exemple, il a récemment bloqué une demande d’accélération de 3,5 millions de dollars de dépenses annuelles pour la formation afin d’augmenter le nombre de personnes pouvant avorter dans l’État.

Franchot, qui a entretenu une relation de travail amicale avec Hogan au sein d’un puissant panel de dépenses de l’État composé de trois membres votants, avait exhorté Hogan à débloquer l’argent.

“Je pense que cela aurait dû être fait immédiatement”, a déclaré Franchot.

Gansler, qui a perdu la primaire démocrate en 2014 face au lieutenant de l’époque. Le gouverneur Anthony Brown, qui a ensuite perdu contre Hogan, a déclaré que les deux dernières élections ont illustré les dangers de choisir un démocrate trop libéral.

“Afin de vraiment lutter contre le changement climatique et de ramener la baie de Chesapeake, nous devons avoir un démocrate au pouvoir, et nous ne pouvons pas commettre à nouveau un suicide politique en élisant un démocrate à la primaire qui ne peut pas gagner aux élections générales”, a déclaré Gansler.

King, un démocrate progressiste, a déclaré qu’il pensait que le parti avait une excellente occasion de renverser le bureau du gouverneur.

“Pour ce faire, nous avons besoin d’un candidat qui va inspirer les gens de tout le Parti démocrate, et particulièrement inspirer les jeunes, les personnes de couleur et les personnes scandalisées par les décisions de la Cour suprême sur l’accès à l’avortement et la sécurité des armes à feu, et je pense que je Je suis le mieux placé pour le faire », a déclaré King.

Jon Baron, un ancien cadre à but non lucratif, et Ashwani Jain, un ancien fonctionnaire de l’administration Obama, sont également candidats. Rushern Baker, un ancien dirigeant du comté de Prince George, a annoncé qu’il avait suspendu sa campagne, bien qu’il figure toujours sur le bulletin de vote. Jerome Segal, un militant, et Ralph Jaffe, un enseignant à la retraite, sont également sur le bulletin de vote.

Brian Witte, Associated Press