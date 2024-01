Maryam Nawaz propose une « nouvelle solution » à la montée en flèche de l’inflation

Maryam Nawaz, vice-présidente principale de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz, visite la colonie Nishtar de Lahore le 16 janvier 2024. — X/pmln_org

Maryam exhorte les gens à voter pour le PML-N le 8 février.

Elle promet de changer le sort du Pakistan si elle est élue au pouvoir.

Le leader de la PML-N veut que les « intrus » soient expulsés de Lahore.

Donnant une « solution » à l’inflation élevée à laquelle sont confrontés les compatriotes pauvres depuis des décennies, la vice-présidente principale de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N), Maryam Nawaz, a affirmé mardi que plus vite les votes seraient exprimés en faveur du lion – le scrutin électoral. symbole de son parti – plus vite le tsunami de l’inflation prendrait fin.

La leader du PML-N – qui a lancé la campagne électorale de son parti un jour plus tôt – a proposé la « nouvelle solution » lors d’un discours lors d’une réunion de coin lors de sa visite dans la circonscription PP-159 de Lahore.

Les données du Bureau pakistanais des statistiques ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays pour décembre 2023 a augmenté de 29,7 % par rapport à l’année précédente.

Environ 241 millions de personnes ont connu leur inflation la plus élevée jamais enregistrée en 2023, avec une monnaie chutant à des plus bas historiques jusqu’à ce qu’un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international ait évité un défaut souverain imminent en juillet de l’année dernière.

Rappelant les « projets de développement, d’infrastructures et de transports en commun » lancés par les anciens gouvernements du supremo du PML-N Nawaz Sharif et de son frère Shehbaz Sharif, Maryam a déclaré que son parti avait enregistré de nouveaux records de « service » à Lahore et a exhorté les masses à voter. pour eux le 8 février.

Lançant une nouvelle salve contre le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fondé par Imran Khan, elle a déclaré que le parti avait abandonné Lahore et a exhorté les masses à expulser les « intrus » de la ville le jour des élections.

La vice-présidente de la PML-N s’est engagée à changer le sort de Lahore, du Pendjab et du Pakistan si son parti était élu au pouvoir.

S’adressant à un autre rassemblement dans un camp d’accueil dans la colonie de Nishtar à Lahore, la fille de l’ancien Premier ministre à trois reprises a exhorté la population à voter pour le PML-N lors des prochains scrutins, ouvrant la voie au retour de Nawaz au pouvoir pour un autre mandat.

“Je demande votre permission pour contester l’élection du PP 159. Nawaz Sharif a posé la première pierre de la colonie de Nishtar et je poserai les bases de la colonie de Nishtar moderne.”

Elle a en outre déclaré que son parti reprendrait le développement de Lahore, qui, selon elle, est resté au point mort au cours des cinq dernières années.

La pilier du PML-N a promis qu’elle servirait les masses en restant sur le terrain au cours des 5 prochaines années si son parti était élu au pouvoir.

— Contribution supplémentaire de Reuters