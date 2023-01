Maryam Akbari Monfared : Une mère emprisonnée en Iran depuis 13 ans partage une lettre de l’intérieur d’une prison ” brutale et infernale “

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Une mère emprisonnée en Iran depuis 13 ans a partagé une lettre de l’intérieur de sa prison “infernale”.

Maryam Akbari Monfared a été arrêtée en 2009 sous l’inculpation de soutenir l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran.

Ses trois frères et une sœur ont été tués par le régime iranien et elle est séparée de ses trois filles depuis la nuit où elle a été emmenée.

Maryam Maryam Akbari Monfared s’est séparée de sa famille en Iran en 2009 et est toujours détenue ( )

Des organisations caritatives, dont Amnesty International et le Centre pour les droits de l’homme en Iran, demandent depuis longtemps sa libération, mais en vain.

La mère de trois enfants a maintenant partagé la lettre alors qu’elle entre dans sa quatorzième année d’incarcération, tout en célébrant les protestations qui ont saisi l’Iran en son absence.

“Au 29 décembre 2022, treize ans se sont écoulés depuis que j’ai été séparée de ma Sarah de 4 ans et de mes deux filles de 12 ans en ce minuit d’hiver”, écrit-elle.

« Sans me donner la possibilité de dire au revoir à mes proches, ils m’ont emmené à la prison d’Evin pour donner des explications et m’ont fait la promesse ridicule que ‘tu reviendras vers tes enfants demain matin’.

“Ce n’est pas une histoire de 4 000 pages, mais la pure réalité d’une vie sous la domination des fascistes qui nous l’ont imposée alors que nous refusions de céder.

“De ce côté-ci des barreaux, dans le désert sombre de la torture et de l’oppression, aussi loin que l’on puisse voir – même là où l’on ne peut pas voir – il n’y a que la méchanceté et la brutalité.”

Des manifestations contre l’Iran ont eu lieu dans le monde entier depuis la mort de Mahsa Amini (Reuters)

Amnesty a demandé à plusieurs reprises la libération de cette femme de 47 ans, la décrivant comme une « prisonnière d’opinion » détenue dans des conditions « inhumaines ».

Le Centre pour les droits de l’homme en Iran a qualifié les accusations portées contre elle de “sans fondement” lorsqu’il a appelé à la fin de son emprisonnement “cruel et illégal” en 2019.

L’année dernière, il y a eu une vague de protestations contre le gouvernement iranien, notamment après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été détenue en Iran pendant six ans, accusée d ‘”espionnage” avant sa libération en mars 2022 (Getty Images)

Dans sa lettre, Mme Monfared dit qu’elle se tient «côte à côte» avec les familles des êtres chers décédés.

« À mes filles et mes fils, qui sont courageusement dans les rues… Je dis : si vous êtes arrêtés, ne faites pas confiance aux interrogateurs, même un iota.

«Aux familles en deuil… je dis que je partage aussi leur chagrin. Je tiens leurs mains d’ici et je me tiens côte à côte avec eux, plus fort qu’avant, pour la justice.

“Avec les nouvelles de chaque protestation et de chaque soulèvement, et avec les étincelles de cette flamme rebelle, le cœur des femmes dont le seul espoir de liberté est de briser ces portes de fer est rempli d’espoir.”