La chanteuse Mary Wilson, qui a cofondé le légendaire groupe Motown The Supremes, est décédée subitement lundi soir chez elle à Henderson, dans le Nevada, selon son publiciste de longue date Jay Schwartz. Elle avait 76 ans.

« Nous sommes dévastés », a déclaré Schwartz dans un communiqué aux USA TODAY. Aucune cause de décès n’a été donnée.

À 15 ans, Wilson était un membre fondateur du groupe de fabrication à succès qui a commencé comme un quatuor appelé The Primettes – formé avec sa voisine du projet de logement de Detroit Diana Ross, Betty McGlown et Florence Ballard.

Les Primettes ont fait pression sur le fondateur de Motown, Berry Gordy, pour les signer sur son label. Il a finalement accepté si le jeune groupe changeait de nom.

Le 15 janvier 1961, les Primettes deviennent officiellement The Supremes, puis forment un trio en 1962 – avec Ross, Ballard et Wilson.

La première chanson n ° 1 du groupe influent, « Where Did Our Love Go », est sortie le 17 juin 1964. Les Supremes sont l’acte le plus réussi de Motown des années 1960, marquant 12 singles n ° 1.

Alors même que Ross poursuivait une carrière solo réussie et que Ballard mourait en 1976, Wilson resta avec le groupe jusqu’à la dissolution officielle des Supremes en 1977.

Le chanteur, avec Ross et Ballard, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1988 par Little Richard qui a appelé le groupe « le plus grand » et a dit « il n’y a jamais rien eu de tel et je ne pense pas qu’il y en aura jamais être. »

Il y a deux jours, Wilson a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube commémorant le Mois de l’histoire des Noirs et le 60e anniversaire de janvier de The Supremes, annonçant son intention de sortir de nouveaux enregistrements ainsi que de la musique déjà publiée potentiellement pour son 77e anniversaire le 6 mars.

« Il se passe tellement de choses », a déclaré Wilson, qui a noté que le 8 février, le jour où elle passerait, était le 46e anniversaire de l’un des plus grands succès des Supremes, « Stop! In the Name of Love ».

L’artiste n’a jamais abandonné l’espoir de réunir le groupe légendaire dans les bonnes circonstances.

«Eh bien, disons les choses de cette façon: c’est vraiment à Diana», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter en janvier. « Mais je ne pense pas qu’elle le veuille. Alors donc je continue ma vie. Je vois ça comme ça, surtout avec cette pandémie: qui sait quand la fin peut venir. Et à 76 ans et-a- six ans, je ne vais pas rester assis à attendre quelque chose. «

Les services seront privés en raison des restrictions COVID-19, selon le communiqué. Une célébration de la vie de Mary Wilson aura lieu plus tard cette année. La famille a demandé au lieu de fleurs, que les amis et les fans soutiennent UNCF.org et l’Institut Humpty Dumpty.