Wilson « est décédée subitement ce soir », selon une déclaration de son ami de longue date et journaliste Jay Schwartz.

La chanteuse était chez elle à Henderson, Nevada. Elle laisse dans le deuil sa fille, son fils, plusieurs petits-enfants, une sœur et un frère.

Les services seront privés en raison des restrictions de Covid-19 et une célébration de la vie de Wilson aura lieu plus tard cette année, a déclaré son publiciste.

Wilson était un « pionnier qui a brisé les barrières sociales, raciales et de genre », a déclaré Schwartz dans sa déclaration.

Elle a commencé sa carrière à Detroit en 1959 en tant que chanteuse dans ce qu’on appelait alors « The Primettes ». Ils sont devenus « The Supremes », le groupe le plus titré de Motown des années 1960, avec 12 singles numéro un dont « Where Did Our Love Go », « Baby Love » et « Stop! In the name of Love ».

« Leur influence se poursuit non seulement dans le R&B contemporain, la soul et la pop, mais ils ont également contribué à ouvrir la voie au succès grand public des artistes noirs de tous les genres », indique le communiqué.

En 2018, Billboard a célébré le 60e anniversaire de Motown avec une liste des «meilleurs artistes de tous les temps de The Hot 100» et a classé The Supremes au numéro 16, selon le communiqué.

L’héritage de Wilson allait au-delà du chant, a noté Schwartz. Elle est devenue une auteure à succès, une conférencière motivante, une femme d’affaires et une ambassadrice culturelle américaine, a-t-il déclaré.

« Wilson a utilisé sa renommée et son flair pour promouvoir une diversité d’efforts humanitaires, notamment l’élimination de la faim, la sensibilisation au VIH / SIDA et la promotion de la paix dans le monde », a déclaré le journaliste.

Wilson a également joué un rôle déterminant dans l’adoption de la loi sur la modernisation de la musique (MMA) en 2018, qui visait à moderniser les questions liées au droit d’auteur pour les nouveaux enregistrements musicaux et audio face aux nouvelles technologies comme le streaming numérique qui ne protégeait pas la musique enregistrée avant le 15 février 1972. , dit le communiqué.