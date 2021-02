Mary Wilson, la suprême suprême qui règne depuis le plus longtemps, est décédée à 76 ans.

Mme Wilson est décédée lundi soir chez elle à Las Vegas et la cause n’était pas immédiatement claire, a déclaré le journaliste Jay Schwartz.

Mme Wilson, Diana Ross et Florence Ballard ont constitué la première configuration réussie de The Supremes. Mme Ballard a été remplacée par Cindy Birdsong en 1967, et Mme Wilson est restée avec le groupe jusqu’à ce qu’il soit officiellement dissous par Motown en 1977.

La première chanson n ° 1 du groupe, « Where Did Our Love Go », est sortie le 17 juin 1964. En tournée à l’époque, Wilson a dit qu’il y avait un moment où elle a réalisé qu’ils avaient une chanson à succès.

« Je me souviens qu’au lieu de rentrer chez nous dans le bus, nous avons pris l’avion », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2014. « C’était notre premier voyage en avion. Nous sommes rentrés chez nous. Nous avions vraiment frappé gros. »

Le groupe a également enregistré les chansons à succès «You Can’t Hurry Love», «Up the Ladder to the Roof» et «Stop! In the Name of Love».

« J’ai été extrêmement choqué et attristé d’apprendre le décès d’un membre majeur de la famille Motown, Mary Wilson de la Supreme », a déclaré le fondateur de Motown Berry Gordy dans un communiqué lundi soir, selon Variety. «Les Supremes ont toujours été connus comme les« amoureux de la Motown ».