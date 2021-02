Mary Wilson, le membre original de The Supremes qui a régné le plus longtemps, est décédée à l’âge de 76 ans.

De même que Diana Ross et feu Florence Ballard, Wilson faisait partie de la première configuration réussie du groupe Motown, qui avait des succès comme Where Did Our Love Go, Baby Love, You Can’t Hurry Love and Stop! Au nom de l’amour.

La star a eu des succès, notamment Where Did Our Love Go et Baby Love avec le groupe. Pic: AP



Les Supremes (LR): Florence Ballard, Mary Wilson et Diana Ross



La chanteuse est décédée lundi soir à son domicile près de Las Vegas, Nevada, a déclaré son publiciste Jay Schwartz. Il n’a pas confirmé sa cause de décès.

Le fondateur de Motown, Berry Gordy, a dirigé les hommages à la star, faisant une déclaration rapportée par le site de divertissement américain Variety.

«J’ai été extrêmement choqué et attristé d’apprendre le décès d’un membre important de la famille Motown, Mary Wilson de The Supremes», a-t-il déclaré. « Les Supremes ont toujours été connus comme les » amoureux de la Motown « . »

Formé à Detroit sous le nom de The Primettes en 1959, le groupe a commencé comme un quatuor avec Betty McGlown, qui a été remplacée par Barbara Martin. Cependant, Martin est parti avant leur succès et ils ont continué en trio.

Ils sont devenus célèbres au milieu des années 1960 – leur première chanson numéro un et la première chanson vendue à des millions de dollars était Where Did Our Love Go, sortie en juin 1964.

Dans une interview accordée à l’Associated Press en 2014, Wilson a rappelé le moment où pendant la tournée, ils ont réalisé qu’ils avaient fait un succès.

«Je me souviens qu’au lieu de rentrer à la maison dans le bus, nous avons pris l’avion», a-t-elle déclaré. « C’était notre premier vol en avion. Nous sommes rentrés chez nous. Nous avions vraiment frappé gros. »

Wilson photographié aux Soul Train Music Awards à Los Angeles en 1987. Pic: AP



Les Supremes ont reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1994. Pic: AP



Wilson, Ross et Ballard ont constitué le premier line-up réussi de The Supremes, le groupe subissant plusieurs changements. Ballard a été remplacé par Cindy Birdsong en 1967, et Ross a quitté en 1970. Wilson est resté jusqu’à ce qu’ils soient officiellement dissous par Motown en 1977.

Wilson a continué à enregistrer et à jouer en tant qu’artiste solo, et a publié son autobiographie, Dreamgirl: My Life As A Supreme, en 1986.

Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1988 et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1994.

En 2019, Wilson est apparu en tant que candidat dans Dancing With The Stars, la version américaine de Strictly Come Dancing.

En janvier, elle a partagé une chanson à laquelle elle avait contribué sur les réseaux sociaux, collectant des fonds et sensibilisant une organisation de santé mentale.

C’est déchirant. 💔 @MWilsonSupreme et je me suis finalement rencontré il y a quelques années. Quel délice. Nous ne pouvions pas arrêter de parler. Une vraie légende. Nous pleurons, mais souvenez-vous de l’histoire qu’elle a faite #TheSupremes. Mes sincères condoléances à sa merveilleuse famille et amis. ❤️ pic.twitter.com/XSIj1ceo2J – Sheila Ferguson 3 ° (@SheilaDFerguson) 9 février 2021

La chanteuse britannique Beverley Knight faisait partie de ceux qui ont rendu hommage, écrivant dans un tweet: «Mary Wilson, Florence Ballard et Diana Ross ont définitivement changé le jeu.

« Frapper après coup après coup, en rotation régulière jusqu’à ce jour. Un Titan suprême peut nous avoir quittés mais cet héritage ne sera jamais surpassé. »

Sheila Ferguson, du groupe soul américain The Three Degrees, a partagé une photo avec Wilson et l’a décrite comme « une vraie légende ».