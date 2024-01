Mary Weiss, chanteuse du Shangri-Las, est décédée à 75 ans | Divertissement

Mary Weiss, la chanteuse principale du groupe pop des années 1960 Shangri-Las, dont les tubes « Leader of the Pack », est décédée. Elle avait 75 ans.

Miriam Linna, fondatrice du label de Weiss, Norton Records, a déclaré dimanche que Weiss était décédé vendredi à Palm Springs, en Californie. Aucune cause du décès n’a été donnée. Rolling Stone a annoncé pour la première fois sa mort vendredi.

Les Shangri-Las, formés dans le quartier du Queens à New York, étaient composés de deux couples de sœurs : Weiss et sa sœur Elizabeth « Betty » Weiss, ainsi que les jumelles Marguerite « Marge » Ganser et Mary Ann Ganser. Ils se sont rencontrés à l’école et, à l’adolescence, ont commencé à se produire lors des danses et des teen hops de l’école.

Après que le producteur Artie Ripp les ait signés chez Kama Sutra Productions, les Shangri-Las ont connu un énorme succès en tant que groupe de filles avec une image dure et ouvrière et des chansons remplies de drames de rêves d’adolescents et de chagrins qui ont consommé les ondes radio du milieu des années 1960. Leur nom vient d’un restaurant du Queens.

Leur premier succès, “Souviens-toi (de marcher dans le sable)”, atteint le top 5 du Billboard en 1964 pour Red Bird Records. Weiss n’avait que 15 ans lorsqu’il a été enregistré. La chanson, qu’Aerosmith reprendra plus tard, a été écrite par l’auteur-compositeur-producteur pop de Brill Building, George « Shadow » Morton.

Morton sera l’un des principaux architectes du Shangri-Las, développant un son mêlant un R&B à la Ronettes à de grandes émotions adolescentes. “Chef de la meute,” co-écrit par Morton, était le meilleur single du Billboard de 1965. Weiss y chantait :

“Mes parents le rabaissaient toujours

Ils ont dit qu’il venait du mauvais côté de la ville

Ils m’ont dit qu’il était mauvais, mais je savais qu’il était triste

C’est pourquoi je suis tombé amoureux du leader de la meute.

Le Shangri-Las n’a pas duré longtemps. Ils se sont dissous en 1968 en raison de problèmes juridiques. Mais ils sont restés un groupe pionnier entièrement féminin.

“Je crois sincèrement que beaucoup d’hommes étaient considérés comme des artistes, que les gens écrivaient ou non pour eux alors que les femmes étaient considérées comme des produits”, a déclaré Weiss dans une interview en 2007 au Rock & Roll Hall of Fame.

Après la rupture, Weiss a déménagé à San Francisco et s’est retiré du secteur de la musique. Pendant des années, elle a travaillé dans un cabinet d’architectes. Il faudra quatre décennies avant que Weiss enregistre à nouveau un album de nouveau matériel. Elle a fait ses débuts en solo avec l’album de 2007 “Jeu dangereux.”

“Je n’ai même pas chanté sur l’autoradio”, a déclaré Weiss à Rolling Stone en 2007 à propos de ses années post-Shangri-Las. “Quand je dépose quelque chose, je le dépose vraiment.”

Sur « Dangerous Game », Weiss a récupéré une partie de l’esprit et du son du Shangri-Las, mais dans une perspective plus adulte.

«Je veux juste m’amuser maintenant. Et je vais le faire. Les gens peuvent profiter de vous dans votre jeunesse », a déclaré Weiss au magazine New York. « Et ils ne recommenceront pas. Il y a des avantages à être adulte.