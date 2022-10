Mary Trump pense que son oncle “se vengera” de DeSantis s’il retourne un jour au bureau ovale

L’historienne Ruth Ben-Ghiat a déclaré que Donald Trump pourrait chercher à se venger de Ron DeSantis.

DeSantis “s’épanouit” en agissant comme l’ancien président, a déclaré Ben-Ghiat dans un épisode du podcast de Mary Trump.

Cependant, Trump pourrait essayer de freiner la popularité croissante de DeSantis en se présentant à nouveau à la présidence, a déclaré Ben-Ghiat.

L’historienne Ruth Ben-Ghiat pense que l’ancien président Donald Trump tentera de “se venger” du gouverneur Ron DeSantis – et sa nièce Mary Trump est d’accord.

Sur un Épisode du jeudi du Mary Trump ShowBen-Ghiat a expliqué comment le parti républicain et DeSantis lui-même en sont venus à adopter la fausse rhétorique électorale volée de l’ancien président et à l’utiliser pour dynamiser leur carrière politique.

“Ils vivent tous sur le gros mensonge”, a déclaré Ben-Ghiat. “En fait, il y a maintenant une pléthore de mini-Trumps.”

Cependant, Ben-Ghiat dit que le succès de DeSantis en tant que “mini-Trump” pourrait éventuellement se retourner contre lui parce que Trump pourrait décider qu’il est une menace politique.

“Mais [DeSantis is] florissant et Trump est dans les limbes, ce qui augmente les chances qu’il doive se présenter aux élections parce qu’il doit revenir et tout fermer et se venger. Je n’ai aucun doute que c’est ainsi que sont les hommes forts.”

Mary Trump a répondu: “Oui, j’allais te demander ça. Alors je suis contente que tu y sois allée!”

Bien que ni Trump ni DeSantis n’aient confirmé une élection présidentielle en 2024, ils sont généralement considérés comme les deux meilleurs candidats républicains à la présidence.

Plusieurs sondages de paille montrent que DeSantis devient de plus en plus populaire auprès des républicains et ouvre la voie contre Trump. DeSantis a également un chef de file de la collecte de fonds de plusieurs millions de dollars sur l’ancien président.

Trump a remarqué la concurrence : le mois dernier, un rapport du Washington Post trouvé Trump a encouragé ses donateurs à éviter de soutenir financièrement DeSantis. Trump a également suivi les apparitions de DeSantis et les numéros de sondage, selon le rapport.

Atout accusé DeSantis d’être “ingrat” après avoir aidé le gouverneur de Floride avec une approbation en 2018 lors de sa candidature aux fonctions d’État, selon le rapport du Post.

Derrière des portes closes, Trump aurait qualifié DeSantis de “gros”, “faux” et “pleurnichard”, ont déclaré des sources La journaliste du New York Times Maggie Haberman pour son prochain livre.

Les représentants de DeSantis et de Trump n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.