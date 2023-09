Mary Trump a exposé le linge sale de son oncle Donald de manière spectaculaire. Sa propre vie est un mystère tranquille

Donald Trumpl’ex-nièce de Marie Trump a travaillé dur pour rester à l’écart des projecteurs pendant une grande partie de sa vie, gardant sa langue pendant la majeure partie de la désastreuse présidence de son oncle. Elle fait ensuite subitement la Une de la Une des journaux internationaux en juillet 2020 avec la publication de son best-seller explosif Trop et jamais assez, à peine quatre mois avant le jour du scrutin.

Écrivant à la fois en tant qu’initié de la famille Trump et psychologue clinicien qualifié, Mme Trump a dressé un portrait dévastateur du 45e commandant en chef des États-Unis, lui diagnostiquant un trouble de la personnalité narcissique et arguant que son estime de soi fanfaronnade, sa dépendance à l’attention et son apparente amoralité étaient les symptômes d’un état d’esprit malsain né d’un besoin sans réponse.

« Le fait est que les pathologies de Donald sont si complexes et ses comportements si souvent inexplicables que l’établissement d’un diagnostic précis et complet nécessiterait une batterie complète de tests psychologiques et neurophysiques auxquels il ne se soumettra jamais », a-t-elle écrit.

« Donald a été placé en institution pendant la majeure partie de sa vie adulte, il n’y a donc aucun moyen de savoir comment il pourrait s’épanouir, ou même survivre, seul dans le monde réel. »

Trop et jamais assez promis des squelettes sortis des placards dorés de Mar-a-Lago et n’a pas déçu.

Dans ce document, Mme Trump affirmait que son oncle avait payé un autre étudiant pour passer ses SAT afin de s’assurer qu’il obtenait les notes requises pour entrer à la prestigieuse université Fordham de New York, et qu’il avait un jour complimenté l’auteur – sa propre nièce, rappelez-vous – sur ses seins en déclarant « Putain de merde, Mary ! Vous êtes empilé ! » et qu’il a remercié une fois sa belle-fille depuis près d’une décennie, Lara Trumppour avoir prononcé un discours de campagne en son nom en admettant : « Je savais à peine qui elle était ! »

Depuis, Mme Trump a lancé son propre podcast, publié un deuxième livre, Le bilan (2021), et est devenue l’une des critiques les plus persistantes et incisives de son oncle, une tête parlante fiable apparaissant régulièrement sur CNN et MSNBC pour offrir des critiques cinglantes sur la posture publique du républicain, un service plus précieux que jamais étant donné qu’il mène le peloton pour être le prochain candidat du GOP à la présidence tout en luttant contre pas moins de quatre actes d’accusation criminels.

Mary Lea Trump, la fille du défunt frère aîné de M. Trump, Fred Trump Jr – pilote professionnel chez Trans World Airlines – et de l’hôtesse de l’air Linda Clapp, est née à New York le 3 mai 1965.

Mary Trump dit que les États-Unis sont devenus une version de sa famille incroyablement dysfonctionnelle

Son grand-père, Fred Trump Sr, avait autrefois espéré que son fils aîné pourrait lui succéder à la tête de l’empire immobilier en plein essor de Brooklyn et du Queens qui portait leur nom avant que des différences de tempérament et d’opinion ne séparent les deux hommes et que le magnat détourne son attention vers son à la place, un deuxième fils impétueux.

Puis, en septembre 1981, alors que Mary était une étudiante de 16 ans à l’école Ethel Walker de Simsbury, dans le Connecticut, son père mourut d’une crise cardiaque provoquée par l’alcoolisme, une tragédie qui incitera son jeune frère à s’abstenir de boire. quelque chose de plus fort que Diet Coke pour le reste de sa vie.

Fred Sr, un homme dur et économe, a été conseillé à l’époque par ses avocats de réécrire son testament à la lumière du décès de Fred Jr, les conditions actuelles stipulaient que sa fortune serait partagée à parts égales entre ses enfants, ses petits-enfants recevant chacun 200 000 $.

Le décès de son aîné signifiait que Donald, ses sœurs Maryanne et Elizabeth et leur frère Robert recevraient chacun une part plus importante, qu’ils pourraient éventuellement transmettre à leurs propres enfants, tandis que Mary et son frère Fred III ne recevraient toujours que 200 000 $, une La situation de Fred Sr a été avertie par un avocat que cela « équivalait à les déshériter » et lui a conseillé de corriger « pour éviter de la mauvaise volonté à l’avenir ». Il a refusé de le faire.

Mary Trump s’adresse à MSNBC à la suite du raid du FBI à Mar-a-Lago en août 2022 dans le cadre de l’enquête sur les documents classifiés sur son oncle (MSNBC)

Mary Trump a passé les deux décennies suivantes à un monde loin du style de vie festif de son oncle de renommée mondiale, favorable aux tabloïds à Manhattan, travaillant dans l’obscurité académique.

Elle a étudié la littérature anglaise d’abord à l’Université Tufts dans le Massachusetts, puis à Columbia, où, fait intéressant, elle a choisi de se spécialiser dans les romans de William Faulkner, en particulier ceux mettant en vedette la famille Compson, dont les membres apparaissent tout au long de son travail se déroulant dans le comté fictif de Yoknapatawpha, dans le Mississippi. Dynastie autrefois riche, les Compson ont perdu leur ancienne grandeur.

Elle a ensuite obtenu un doctorat en psychologie clinique au Derner Institute of Advanced Psychological Studies de l’Université d’Adelphi et a ensuite enseigné des cours d’études supérieures en psychologie du développement, en traumatologie et en psychopathologie avant de fonder sa propre entreprise, le Trump Coaching Group, entre autres.

Alors que sa carrière progressait, Fred Trump Sr est décédé en juin 1999 à l’âge de 93 ans des suites d’un long combat contre la maladie d’Alzheimer. Mary et Fred III contestèrent sans succès le testament de leur grand-père en raison de ce qu’ils considéraient comme des conditions injustes, avant de poursuivre leurs oncles et tantes en justice, alléguant qu’ils avaient exercé une influence indue sur les affaires de Fred Sr au crépuscule de ses années.

Le quatuor a riposté en supprimant l’assurance médicale des jeunes Trump, un désastre pour Fred III dont le fils William était né avec un trouble neurologique rare qui a entraîné de violentes convulsions et a nécessité un soutien médical coûteux.

Interrogé par Le New York Daily News en décembre 2000, s’il pensait que ses actes étaient justifiés « coeur froid », Donald a répondu : « Je n’y peux rien. Il fait froid quand quelqu’un poursuit mon père en justice. S’il était venu me voir, les choses auraient très probablement pu être bien différentes pour eux.

« Notre famille met le « plaisir » dans le dysfonctionnement », a observé Fred III avec amertume, avant que le différend ne se termine finalement par la signature à contrecœur d’un accord avec sa sœur et la vente de leurs intérêts dans l’entreprise familiale.

S’exprimant à l’époque, Mary, alors encore étudiante âgée de 35 ans, a déclaré à propos de la querelle : « Étant donné cette famille, il serait tout à fait naïf de dire que cela n’a rien à voir avec l’argent. Mais pour moi et pour mon frère, cela a bien plus à voir avec la reconnaissance de notre père. Il existait, il vivait, il était leur fils aîné. Ma tante et mes oncles devraient avoir honte d’eux-mêmes. Je suis sûr que non.

Elle n’apparaîtra plus aux yeux du public jusqu’à ce que Trop et jamais assez est arrivé dans les librairies au cours de l’été pandémique 2020, peu de temps après que l’homme de la Maison Blanche ait suggéré au public américain d’envisager de s’injecter de l’eau de Javel pour conjurer le virus lors d’un briefing télévisé.

En septembre, Mary a relancé sa revendication sur la richesse familiale, poursuivant en justice son oncle et ses frères et sœurs survivants, affirmant qu’ils l’avaient escroquée de dizaines de millions de dollars en sous-évaluant le portefeuille immobilier de son grand-père après sa mort deux décennies plus tôt. Le procès serait rejeté en novembre 2022 et un appel rejeté en juin 2023.

Un an plus tard, désormais démis de ses fonctions et vivant dans une solitude relative dans son manoir de Palm Beach, M. Trump a poursuivi sa nièce en justice pour au moins 100 millions de dollars pour avoir fourni Le New York Times avec les documents financiers, ses journalistes David Barstow, Susanne Craig et Russ Buettner avaient constitué la base d’un article lauréat du prix Pulitzer en octobre 2018 sur ses dossiers fiscaux.

Visiblement furieux, Donald a accusé Mary de s’être engagée « dans un complot insidieux » visant à obtenir des documents confidentiels dans le cadre d’une « vendetta personnelle ».

L’ancien président Donald Trump est escorté dans une salle d’audience de New York le 4 avril 2023 pour répondre à l’acte d’accusation de l’État l’accusant de falsifier des dossiers commerciaux pour dissimuler un paiement d’argent secret versé à la star du porno Stormy Daniels. (Mary Altaffer/AP)

« Je pense qu’il est un putain de perdant, et il va jeter tout ce qu’il peut contre le mur », a-t-elle déclaré. dit La bête quotidienne lorsque le procès a été déposé.

«C’est le désespoir. Les murs se referment et il jette contre le mur tout ce qui peut coller. Comme c’est toujours le cas avec Donald, il essaiera de changer de sujet.»

Ce procès a également été rejeté par un juge de la Cour suprême de New York le 3 mai dernier, qui a statué que les plaintes de l’ex-président contre sa nièce et le journal « échouaient au regard du droit constitutionnel ».

Encore une personne très privée, Mary Trump, aujourd’hui âgée de 58 ans, a largement gardé secrets les détails de sa vie personnelle, révélant uniquement dans son travail qu’elle est gay, divorcée et qu’elle vit à New York avec sa fille Avary, conçue par FIV. avec un donneur de sperme. Elle aurait acheté un appartement de luxe à Soho pour 7 millions de dollars en janvier 2022 avec le produit de la vente de ses livres.

Mme Trump a évoqué sa difficulté à faire son coming-out auprès de sa famille. Trop et jamais assezracontant que sa grand-mère écossaise et homonyme, Mary Anne MacLeod Trump, a fait une remarque désobligeante et homophobe à propos de Monsieur Elton John alors qu’elle le regardait interpréter « Candle in the Wind » lors des funérailles de princesse Diana à la télévision en septembre 1997.

Mary Trump s’est récemment lancée dans peut-être son projet le plus à gauche à ce jour, prenant une pause dans la psychanalyse de son célèbre parent pour faire équipe avec l’avocate Jennifer Taub et E Jean Carroll – l’ancien Elle chroniqueur de magazine qui a poursuivi avec succès M. Trump plus tôt cette année pour une agression sexuelle historique – pour, de manière improbable, co-écrire un roman d’amour.

Intitulé La leçon d’italienil est publié en plusieurs versements sur Substack.