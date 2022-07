Mary-Sophie Harvey : La nageuse canadienne dit avoir été droguée aux Championnats du monde aquatiques

CNN

La nageuse canadienne Mary-Sophie Harvey dit avoir été droguée lors de la dernière soirée des Championnats du monde aquatiques 2022, le mois dernier à Budapest.

La nageuse, qui a remporté une médaille de bronze au relais 4×200 m nage libre féminin, a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir “fêté ma compétition”, mais qu’est ensuite venue “une fenêtre de quatre à six heures où je ne me souviens de rien”.

Elle dit qu’elle s’est réveillée le lendemain matin avec son chef d’équipe et son médecin à son chevet.

“Je ne me suis jamais sentie aussi honteuse”, a-t-elle écrit mercredi sur Instagram, ajoutant qu’elle avait subi un “jugement” à la suite de l’incident.

L’Olympienne a déclaré qu’elle avait subi une entorse aux côtes et une commotion cérébrale et qu’elle avait trouvé “une douzaine d’ecchymoses” sur son corps, dont elle a dit que ses amis lui avaient dit que c’était probablement parce qu’ils devaient la porter alors qu’elle était inconsciente.

Elle a posté des photos des ecchymoses sur son Instagram.

“J’ai fini par aller à l’hôpital, où j’ai rencontré des médecins et des psychologues. Ils m’ont testée et traitée du mieux qu’ils pouvaient », a-t-elle déclaré.

“Ils m’ont dit que ça arrivait plus souvent [than] on pense et que j’ai eu de la chance en quelque sorte, de m’en sortir avec une entorse aux côtes et une petite commotion cérébrale.

“Cela m’a aidé à guérir certaines de mes peurs, mais malheureusement pas toutes”, a-t-elle déclaré.

Le nageur a mis en garde contre un “nombre croissant dangereux” de cas similaires et a partagé plusieurs captures d’écran de reportages sur le dopage des boissons.

“À tous ceux qui lisent ceci, soyez prudents”, a-t-elle écrit.

CNN a contacté Harvey pour plus de commentaires. On ne sait pas si elle a signalé l’incident à la police. Elle n’explique pas comment cela aurait pu arriver.

CNN a contacté Natation Canada pour commentaires. Un porte-parole a fait une déclaration à la Presse canadienne, selon la CBC.

« Nous savons qu’il y a eu un incident la veille du départ de Budapest, a déclaré le porte-parole de Natation Canada, Nathan White, dans un courriel à La Presse canadienne. «Dès que le personnel de l’équipe a été informé, Mary a reçu un excellent traitement médical de la part de notre médecin d’équipe sur place et a été autorisée à rentrer chez elle.

« Le personnel est en contact avec Mary depuis son retour et nous lui offrons son soutien. Nous continuons à recueillir des informations sur la situation et le dossier a été transmis à notre responsable indépendant de Safe Sport.

L’instance dirigeante de la natation mondiale, la FINA, a déclaré qu’elle était au courant des “rapports médiatiques profondément angoissants” et qu’elle était “profondément préoccupée” par le bien-être de Harvey.

« Nous sommes en contact avec Natation Canada et le comité organisateur local. En 2021, la FINA a adopté des mesures généralisées visant à protéger les athlètes et un enquêteur indépendant sera chargé d’enquêter plus avant sur l’affaire », a déclaré la FINA dans un communiqué.