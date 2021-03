Mary Robinson est l’ancienne présidente de l’Irlande, l’ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et l’actuelle présidente des Elders. Il s’agit d’un groupe de dirigeants mondiaux indépendants qui ont été réunis en 2007 par Nelson Mandela pour travailler ensemble pour la paix et les droits de l’homme. Mary Robinson a eu une longue et prestigieuse carrière. Elle a pris le temps de partager certaines de ses réflexions avec Euronews sur la pandémie COVID-19, les inégalités, les migrations, le changement climatique et même la princesse Latifah.

Quel serait l’impact à long terme de la pandémie de COVID-19 sur l’écart dangereusement grandissant entre les pays, les populations et les classes sociales?

Présidente des aînés, Mary Robinson:

«C’est très inquiétant, les aînés ont beaucoup parlé du fait que Covid a exacerbé toutes les inégalités, les inégalités de race, de sexe, d’avoir un handicap d’être marginalisé, d’être un migrant, d’être un réfugié, tout Et cela va être difficile parce que, derrière la crise du COVID, nous avons la crise climatique. Nous devons donc nous remettre de Covid d’une manière qui correspond également à la nécessité de réduire les émissions. C’est donc une décennie très, très sérieuse. nous sommes confrontés maintenant. Et, vous savez, les inégalités sont très, très réelles et les gens souffrent énormément. Et, vous savez, nous y arriverons probablement, mais les femmes, en particulier, ont été durement touchées « .

Des études montrent que les femmes ont assumé la part du lion des soins et la part du lion de la garde d’enfants pendant la pandémie. Nous sommes en 2021 et les femmes en Europe gagnent toujours, en moyenne, 14% de moins par heure que les hommes, avec d’énormes différences dans les États membres de l’UE. Pourquoi est-il important de résoudre ce problème le plus rapidement possible?

«Il est vraiment important d’aborder ce que l’ONU appelle maintenant, ce que les femmes d’ONU appellent« l’égalité des générations », et pour le faire, pour marquer le 25e anniversaire de Pékin, qui était en fait l’année dernière, mais nous le marquons cette année avec un Et il est vrai que le travail des femmes a été reconnu dans le domaine de la santé, des soins et même du nettoyage des hôpitaux. Des emplois peu rémunérés que nous apprécions davantage maintenant parce qu’ils ont gardé des lieux ouverts qui autrement ne le seraient pas. Et pourtant les femmes sont également au chômage de manière disproportionnée, soit parce qu’elles travaillent dans des secteurs comme l’hôtellerie, la vente au détail, qui sont particulièrement touchées par le COVID, soit, comme vous l’avez dit, elles assument davantage le fardeau des soins et ont peut-être dû se retirer du marché du travail en raison de l’enseignement à domicile. ou prendre soin des personnes âgées et ainsi de suite « .

Cette pandémie servira-t-elle de signal d’alarme à l’Europe? En tant que continent, nous vieillissons tous et nous devons peut-être commencer à nous préparer peut-être à la prochaine pandémie ou à l’avenir?

« Eh bien, en fait, les aînés sont très conscients. Nous avons Gro Harlem Brundtland, une de nos aînées, et elle a présidé un comité qui a mis en garde contre cette pandémie en septembre avant qu’elle ne commence l’année dernière. Et elle étudie en partie que nous peut avoir de futures pandémies. Donc, oui, le monde dans son ensemble doit avoir une préoccupation à ce sujet. Et je veux en fait essayer de nous faire réfléchir d’une manière différente sur la sortie de COVID. Je n’aime pas, franchement, «reconstruire en mieux» parce que je ne pense pas que nous voulons retourner dans le monde très inégal que nous avions. Nous voulons avancer avec l’égalité, la justice et la durabilité, la durabilité avec la nature et avec notre besoin d’avoir un monde vivable pour notre enfants et petits-enfants « .

Un sujet qui domine et divise l’Europe depuis des années est la question de la gestion des migrations. Comment l’Europe aurait-elle dû mieux gérer cela?

« Nous avons donc besoin d’un système beaucoup plus juste en Europe. Nous devons ne pas laisser aux pays méditerranéens, en particulier à l’Italie et à la Grèce, le soin de supporter un fardeau disproportionné qui n’est pas juste. Et, vous savez, cela dure depuis trop longtemps. Nous devons en fait gérer cela de manière beaucoup plus juste … et en fin de compte, nous savons que les migrants qui partent dans des conditions dangereuses et viennent dans un autre pays sont entreprenants. Ils sont courageux, ils sont courageux et ils construisent des sociétés partout où ils allez. C’est l’expérience « .

Seriez-vous d’accord pour dire que les images que nous voyons des camps de migrants dans des endroits comme la Bosnie devraient faire honte à l’Europe et aux politiciens européens?

« Je pense que nous devons vraiment faire mieux. Vous savez, nous avons eu des dispositions directes en Irlande et nous réformons ce que nous faisons parce que nous reconnaissons que, vous savez, une communauté est jugée par la façon dont vous traitez les prisonniers et comment vous avez affaire à ceux qui ont dû venir parce qu’ils fuyaient un conflit ou une persécution ailleurs. Et donc je pense, vous savez, qu’il faut se concentrer sur ces questions de justice sociale, ainsi que sortir de Covid avec des systèmes de sécurité sociale beaucoup plus complets dans toute l’Europe et même au-delà « .

En tant qu’aîné, vous êtes un militant pour la paix. Dans quelle mesure êtes-vous désormais préoccupé par les relations anglo-irlandaises et la fragilité de l’accord de paix du Vendredi saint?

« Je pense que vous comprendrez que c’est un problème dont je ne peux pas vraiment parler en tant qu’ancien président, je resterai en dehors de la politique en général. Mais je le suis de très près et en fait passionnément. Mais je ne veux rien dire parce que les choses sont un peu tendus pour le moment. Et ce n’est pas bon « .

À Bruxelles, il y a eu un buzz cette semaine parmi les acteurs du changement climatique, car John Kerry disait qu’il voulait travailler avec l’UE pour les aider à atteindre leurs ambitieux objectifs verts. Que doivent faire les politiciens et la grande industrie pour s’assurer que ce continent européen soit neutre en carbone d’ici 2050?

« Nous avons deux grands cadres cette année. Nous avons la Convention sur la diversité biologique en Chine et nous avons la conférence sur le climat à Glasgow en novembre, reportée, tous deux reportés de l’année dernière. Nous avons besoin de chaque pays et de chaque entreprise et chaque société d’investissement et chaque communauté pour dire que nous serons sans émissions, vous savez, sans émissions d’ici 2050 ou avant, puis travaillerons à rebours. Qu’est-ce que cela signifie en 2030, en 2025? pour nos pays? Et pour l’instant, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et si vous additionnez ce que nous savons de ce que les pays s’engagent, nous n’avons pas un monde sûr « .

Vous êtes aux yeux du public depuis des décennies et une longue carrière comme celle-ci ne se fait pas sans hoquet ou deux. Le vôtre est venu, bien sûr, en 2018 et à Dubaï lorsque vous avez rencontré la princesse Latifa. Vous en avez beaucoup parlé ces dernières semaines, vous avez été honnête et vous avez dit que vous étiez naïf. Pensez-vous que les deux dernières années ont peut-être été une occasion manquée de plaider plus fermement en faveur de son cas?

<< Je pense qu'il est en fait très important maintenant de soutenir le Haut-Commissariat, le Haut-commissaire qui a demandé une preuve de vie et d'aller plus loin avec les mandats du bureau et de demander la libération non seulement de Latifa, mais aussi d'elle soeur. C'est là que l'accent doit être mis ".

Pour regarder l’interview complète de Mary Robinson, cliquez sur le lecteur multimédia ci-dessus.