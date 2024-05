« Mary Poppins », l’auteur-compositeur de « It’s a Small World », Richard M. Sherman, est décédé à 95 ans

{{#rendered}} {{/rendered}}

Richard M. Sherman, la moitié du prolifique duo de compositeurs avec son frère Robert Sherman, est décédé à 95 ans.

Le Compagnie Walt Disney a annoncé la nouvelle sur son site Internet samedi.

« La légende de Disney Richard M. Sherman, la moitié de l’équipe de composition des frères Sherman, lauréate d’un Oscar (avec son défunt frère, la légende de Disney Robert B. Sherman), est décédée samedi 25 mai au centre médical Cedars-Sinai de Beverly. Hills, en raison d’une maladie liée à l’âge, il avait 95 ans », indique leur communiqué.

Il poursuit : « Des générations de cinéphiles et d’invités de parcs à thème ont été initiées au monde de Disney à travers les chansons magnifiques et intemporelles des frères Sherman. Même aujourd’hui, le travail du duo reste la voix lyrique par excellence de Walt Disney. »

GLYNIS JOHNS, QUI A JOUÉ MME BANKS DANS « MARY POPPINS », MORT À 100 ANS

Sherman et son frère Robert ont remporté deux Oscars et un Grammy pour leur travail sur « Mary Poppins », meilleure musique et meilleure chanson originale, pour « Chim Chim Cher-ee ». La déclaration de Disney note également que la chanson du film « Supercalifragilisticexpialidocious » était un succès pop en 1965 et que « Feed the Birds » était l’un des favoris personnels de Walt Disney.

Lui et son frère ont également écrit de la musique pour le parc à thème, notamment « There’s a Great Big Beautiful Tomorrow », « The Tiki, Tiki, Tiki Room » et « It’s a Small World ».

Né le 12 juin 1928 à New York, Sherman et son frère ont suivi les traces de leur père auteur-compositeur Al Sherman. La famille a déménagé à Beverly Hills en 1937 et il a fréquenté le Bard College, avec une spécialisation en musique.

Enrôlé dans l’armée américaine, il a servi comme chef d’orchestre de l’orchestre de l’armée et du Glee Club de 1953 à 1955.

Selon le site Web de Disney, Gene Autry a été le premier à enregistrer une chanson des frères Sherman en 1951, avec « Gold Can Buy You Anything But Love », et ils ont eu leur grande percée grâce à Mouseketeer Annette Funicello, qui a enregistré leur chanson « Tall Paul ».

Chez Disney, ils ont écrit plus de 150 chansons, dont les bandes originales de films tels que « L’épée et la pierre », « Le piège des parents », « Boutons de lit et balais », « Le Livre de la jungle », « Les Aristochats » et « Le Tigrou ». Film. »

Dans les années 1970, le duo s’est éloigné de Disney et a écrit la musique d’autres films familiaux, notamment « Chitty Chitty Bang Bang », « Charlotte’s Web » et « The Slipper and the Rose ».

« Quelque chose de bien se produit lorsque nous nous asseyons ensemble et travaillons », a déclaré Richard Sherman à l’Associated Press lors d’une interview conjointe avec son frère en 2005. « Nous avons fait ça toute notre vie. Pratiquement depuis l’université, nous travaillons ensemble. »

Robert est décédé à Londres en 2012.

Les autres distinctions des frères Sherman incluent 23 albums d’or et de platine, l’intronisation au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2005 et la Médaille nationale des arts, décernée par le président George W. Bush en 2008 pour une musique qui « a contribué à apporter de la joie à des millions de personnes ». « .

Ils ont également la particularité d’être les seuls Américains à avoir remporté le premier prix au Festival du film de Moscou pour leur comédie musicale « Les Aventures de Tom Sawyer » en 1973.

Disney a confirmé qu’un service funéraire privé aurait lieu le vendredi 31 mai, suivi d’une « célébration de la vie » qui aurait lieu à une date ultérieure.

« Richard laisse dans le deuil son épouse depuis 66 ans, Elizabeth; son fils Gregory et ses petits-fils William et Matthew; sa fille Victoria Wolf, son gendre Doug Wolf et ses petits-enfants Mandy et Anthony. Il laisse également dans le deuil sa fille issue d’un précédent mariage. , Lynda Rothstein, ainsi que ses deux enfants et trois petits-enfants », a indiqué la société.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.