Mary Peltola remporte l’offre pour servir un mandat complet à la Chambre pour l’Alaska

Mme Peltola a travaillé pour mettre en valeur ses références bipartites, parlant souvent ouvertement de son amitié avec Mme Palin pendant la campagne électorale. Avec seulement quelques sièges déterminant quel parti contrôle la Chambre, elle pourrait potentiellement jouer un rôle essentiel si les républicains cherchaient à gagner les votes démocrates pour une législation incontournable et tout effort pour approuver des mesures bipartites.

Alors que Mme Peltola n’a pris ses fonctions qu’en septembre, peu de temps avant les élections de mi-mandat, elle a rapidement pris le relais en faisant pression pour la législation que M. Young avait présentée et a embauché plusieurs assistants républicains dans son équipe.

Mme Peltola s’est également alliée aux deux sénateurs républicains de son État, Lisa Murkowski et Dan Sullivan, pour faire pression sur l’administration Biden afin qu’elle reconsidère un projet de forage clé en Alaska et s’assure qu’un plus grand soutien fédéral a été accordé à l’État après que les restes d’un typhon ont endommagé. certaines communautés.

Elle a reçu un accueil émouvant et chaleureux à la convention de la Fédération des autochtones de l’Alaska le mois dernier, où les participants ont agité des découpes de son visage et ont approuvé sa candidature. La famille de M. Young l’a également approuvée et a filmé une publicité pour elle, lui conférant l’une de ses cravates bolo emblématiques.