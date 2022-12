Mary Ngugi : Comment une mort « traumatisante » a inspiré une coureuse de fond à changer le sport féminin au Kenya

CNN

Dans les moments les plus sombres de ses séances d’entraînement les plus difficiles, la marathonienne professionnelle Mary Ngugi aime s’appuyer sur son public au bord de la piste pour se motiver.

Ce n’est pas nécessairement son entraîneur – ni ses partenaires d’entraînement – ​​mais un groupe de coureurs beaucoup plus jeunes qui ont commencé à fréquenter la piste d’athlétisme de Ngugi dans la ville kenyane de Nyahururu.

Après avoir lancé il y a plusieurs semaines le Nala Track Club, qui, selon elle, est le premier club d’athlétisme réservé aux filles au Kenya, Ngugi a trouvé un carburant supplémentaire pour son propre entraînement.

“[When] ces filles me regardent, il n’y a aucun moyen que j’abandonne », a-t-elle déclaré à CNN Sport. « Cela change ma vision des choses – je ne fais pas ça que pour moi. Je le fais pour ces filles qui me regardent.

Selon Ngugi, la plupart des filles recrutées pour le Nala Track Club sont des juniors, encore à l’école primaire ou au lycée mais avec le potentiel de devenir l’une des meilleures coureuses à l’avenir.

Le club trouve des écoles que les filles peuvent fréquenter parallèlement à leur formation et, étant donné que de nombreuses recrues viennent de familles défavorisées, aide même à payer les frais de scolarité.

Au cours de sa carrière de 16 ans en compétition lors de courses internationales, Ngugi n’a jamais été entraînée par une femme. Elle espère que le Nala Track Club abritera un jour un groupe d’entraîneurs entièrement féminin, apportant des changements indispensables au monde de l’athlétisme kenyan, dominé par les hommes.

“Je pense qu’avec les chiffres vient le pouvoir”, déclare Ngugi, “et c’est ce que nous essayons de promouvoir – plus d’entraîneures, plus d’agentes, plus de représentantes.”

Nala Track Club est la dernière étape dans la quête de Ngugi pour autonomiser les athlètes féminines au Kenya et au-delà, en particulier après le décès de sa compatriote et coureuse de fond Agnes Tirop.

Tirop, âgée de 25 ans, double médaillée des championnats du monde et détentrice du record du monde du 10 km réservé aux femmes, a été retrouvée morte avec des coups de couteau chez elle l’année dernière.

Son mari, Ibrahim Rotich, a été inculpé de son meurtre quelques jours plus tard. Il a depuis nié l’accusation, selon l’AFP. Les procédures judiciaires sont en cours.

La mort de Tirop a déclenché un mouvement national contre la violence sexiste au Kenya. Pour Ngugi, cela signifiait lancer la Women’s Athletic Alliance, une campagne qui vise à autonomiser les femmes par le biais de l’athlétisme et à promouvoir l’égalité dans le sport.

“C’est triste que nous ayons dû vivre une chose aussi traumatisante pour que nous fondions la Women’s Athletics Alliance”, déclare Ngugi. « J’étais comme… nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et attendre que quelqu’un d’autre meure.

Au début de cette année et à la lumière de la mort de Tirop, le ministère des Sports du Kenya a publié un rapport sur la relation troublante entre le sport et la violence contre les femmes au Kenya.

Dans le rapport, l’ancienne coureuse de marathon Catherine Ndereba – présidente du Comité sur le bien-être des femmes dans le sport, qui a compilé le rapport – a fait référence aux années de “cas endémiques mais non signalés de discrimination, d’abus sexuels et de violence sexiste propagés contre les athlètes féminines”. dans le pays.

Dans une autre partie du rapport, une enquête auprès de 486 athlètes féminines kenyanes a révélé que 11 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des abus sexuels, physiques et émotionnels, tandis que 57 % d’entre elles ont déclaré avoir subi de tels abus à plus de 10 reprises.

Ngugi dit que les incidents d’abus sont le produit du niveau de pouvoir malsain que les entraîneurs masculins exercent sur les jeunes athlètes féminines.

“Quand tu viens dans un camp et que tu es une jeune fille, tu as toujours peur de ce que cet entraîneur pourrait te faire… Peut-être, ils veulent coucher avec toi, et si tu refuses, tu seras renvoyé chez toi ,” elle dit.

« Tu ne veux pas rentrer chez toi au village. Vous voulez poursuivre vos rêves, changer la vie de votre famille… C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons le Nala Track Club – pour que ces filles puissent poursuivre leurs rêves sans avoir peur des conséquences.

La question de la violence sexiste au Kenya ne se limite pas seulement au sport.

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2018, on estime que 38 % des femmes kenyanes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violence conjugale, contre une moyenne mondiale de 27 %.

Au-delà de l’athlétisme, Ngugi souligne les normes culturelles qui ont créé des inégalités entre les hommes et les femmes.

“Les hommes sont toujours la figure supérieure”, dit-elle. “C’est toujours : il faut admirer les hommes, il faut leur répondre, il faut faire ce qu’ils disent… C’est une chose culturelle qui doit cesser.”

Le rapport du ministère des Sports a proposé une série d’actions gouvernementales pour rendre le sport plus sûr pour les femmes à l’avenir, mais Ngugi souhaite voir un soutien immédiat de la part de la communauté sportive, en particulier de la part de ses pairs masculins.

« Leur silence est un peu troublant, dit-elle, car la plupart d’entre eux ne disent rien. Ils ne vous disent pas : ‘Oh, nous soutenons ce que vous faites.’ »

Ayant participé à des courses sur piste et sur route au début de sa carrière, Ngugi a disputé son premier marathon en 2019 et a depuis terminé deux fois sur le podium du marathon de Boston.

Elle prévoit ensuite de courir en avril, date à laquelle elle aura 34 ans et entrera dans les dernières années de sa carrière de course professionnelle. Avant cela, elle espère gagner un marathon majeur et représenter son pays une fois de plus – peut-être aux championnats du monde l’année prochaine ou aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Ces jours-ci, Ngugi jongle avec son programme d’entraînement – ​​qui peut impliquer de quitter la maison avant 5 heures du matin pour une séance d’entraînement le matin, puis de se rendre au gymnase l’après-midi avant une deuxième course le soir – avec la supervision du Nala Track Club, plaçant plusieurs exige de son temps.

« Parfois, je pose la question : ‘Pourquoi ai-je commencé cela ?’ », déclare Ngugi.

Mais lorsqu’elle se rend au camp et voit de jeunes athlètes profiter de leur course, l’horaire chargé semble en valoir la peine.

« Je regarde ces filles et je vois à quel point elles sont heureuses », dit Ngugi, « et je me souviens de moi quand j’étais jeune. Si quelqu’un ne m’aidait pas, je ne serais pas là où je suis.

“Cela me motive et me donne une tape dans le dos que ce que je fais est bien.”