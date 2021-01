La star de COBRA Kai, Mary Mouser, a révélé comment la légende de Karate Kid, Ralph Macchio, l’avait sauvée d’une infestation de cafards dans sa douche.

Mary, qui joue le personnage de Ralph Macchio, la fille de Sam, Danny LaRusso, dans la série dérivée de Netflix Cobra Kai, a raconté comment il était un héros dans la vraie vie après avoir été terrifiée lorsque des cafards ont envahi sa douche sur le plateau.

Le joueur de 24 ans a déclaré à The Sun Online avant la saison 3: « Bas et voici, cette nuit-là, j’allais entrer dans la douche et j’ai enlevé mes lunettes, j’ai une vue terrible et je regarde en bas.

« Il y a quelque chose de brun à côté de mon pied. Qu’est-ce que c’est? Une feuille? Alors je vais mettre mes lunettes, je la regarde.

«C’est un cafard.

«Ensuite, il y a un deuxième cafard. Et ainsi de suite.

«J’étais comme, d’accord, j’appelle Ralph Macchio.

Alors je l’appelle, et il vient en courant en bas avec un balai, et il a brisé tous les cafards pour moi.

« Alors je l’ai adopté comme un faux papa. »

Elle a ri: « Je reçois tous mes conseils de lui – pas toujours sur des trucs d’acteur. »

Les fans des films originaux de Karate Kid ont été ravis d’apprendre que Ralph Macchio reprendra son rôle de Daniel LaRusso dans Cobra Kai.

Aux côtés de Machhio, William Zabka a repris son rôle de Johnny Lawrence dans The Karate Kid et The Karate Kid Part II, et Martin Kove était de retour dans le rôle de Cobra Kai sensei John Kreese de la série de films Karate Kid.

La saison 3 de Cobra Kai est arrivée sur Netflix le 1er janvier.

Maintenant, Netflix a pris le contrôle total de la franchise pour la troisième saison – et le budget a été augmenté, nous pouvons donc nous attendre à encore plus d’action et d’aventure.

Dans Cobra Kai saison 2, les tensions entre les étudiants des dojos Cobra Kai et Miyagi-Do ont finalement explosé en guerre totale avec des conséquences dévastatrices.

Miguel a été laissé dans le coma après avoir été jeté d’une balustrade et Daniel et Johnny ont réalisé qu’ils avaient échoué leurs élèves.

Dans la troisième saison, nous voyons Daniel et Johnny faire équipe pour traquer l’attaquant de Miguel.