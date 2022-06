Mary Mara, actrice de “ER”, “Dexter” et “Nash Bridges”, décède à 61 ans

Mary Mara, une actrice de caractère qui est apparue dans des émissions de télévision telles que «Nash Bridges», «Dexter» et «ER» au cours d’une carrière de plus de 30 ans, est décédée dans le nord de l’État de New York. Elle avait 61 ans. La mort a été annoncé par la police de l’État de New York, qui a déclaré que le corps de Mme Mara avait été retrouvé dimanche matin dans le fleuve Saint-Laurent près de Cape Vincent, NY, près de la frontière canadienne, et qu’une enquête préliminaire suggérait qu’elle s’était noyée en nageant. Elle vivait au Cap Vincent. Mme Mara est née le 21 septembre 1960 à Syracuse, NY, de Roger Mara, l’ancien directeur des événements spéciaux de la New York State Fair, et de Lucille Mara, comptable. Son frère, Roger, qui était marionnettiste, a déclaré au San Francisco Examiner en 1996 que lui et Mary étaient encouragés par le flair de leur mère pour le théâtre.

Après avoir été diplômée de la Corcoran High School de Syracuse, Mme Mara a étudié à l’Université d’État de San Francisco et a ensuite obtenu une maîtrise en beaux-arts de la Yale School of Drama. Tout au long de sa carrière, elle s’est essayée au théâtre, notamment dans la production de “Twelfth Night” du New York Shakespeare Festival, aux côtés de Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum et Mary Elizabeth Mastrantonio, en 1989.