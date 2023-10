La médaillée d’or olympique Mary Lou Retton a connu cette semaine un « revers assez effrayant » dans son combat contre une forme rare de pneumonie, après avoir montré des progrès remarquables vers la guérison il y a quelques jours à peine, a déclaré sa fille mercredi soir.

L’icône de la gymnastique de 55 ans est toujours aux soins intensifs et est « vraiment épuisée » après le revers, a déclaré sa fille Shayla Kelley Schrepfer dans une vidéo publiée sur Instagram.

« Au début de cette semaine, nous allions de plus en plus haut. Nous étions tellement excités de voir tant de progrès, et hier, nous avons eu un revers assez effrayant », a déclaré Schrepfer. « Elle est toujours aux soins intensifs et nous travaillons simplement sur certaines choses en ce qui concerne son revers. »

La famille de Retton divulgué plus tôt cette semaine que la championne de gymnastique – qui est devenue la première gymnaste américaine à remporter le titre olympique du concours multiple aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 – « se battait pour sa vie » et était incapable de respirer par elle-même après avoir reçu un diagnostic de pneumonie.

Les dons ont afflué vers une collecte de fonds organisée par la famille pour aider à couvrir les frais médicaux de Retton après que la famille a déclaré qu’elle n’avait pas d’assurance médicale. Il y a eu plus de 7 500 dons totalisant plus de 415 000 $ samedi après-midi.

Retton avait 16 ans lorsqu’elle est devenue une icône du mouvement olympique américain lors de sa médaille d’or aux Jeux d’été de 1984. Le natif de Fairmont, en Virginie occidentale, a également remporté deux médailles d’argent et deux de bronze à ces Jeux olympiques pour contribuer à faire entrer la gymnastique – un sport longtemps dominé par les puissances d’Europe de l’Est comme la Roumanie et l’Union soviétique – dans le courant dominant aux États-Unis.