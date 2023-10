Mary Lou Retton souffre d’une pneumonie et « se bat pour sa vie », déclare sa fille

Aux Jeux olympiques de 1984, Retton, 55 ans, est devenue la première Américaine à remporter la médaille d’or du concours général ou une médaille olympique individuelle en gymnastique. Au début de la rotation finale de la compétition, elle était à cinq centièmes de point de la Roumaine Ecaterina Szabo, et la seule façon de battre Szabo était de marquer un 10 parfait au saut de cheval.

Retton a obtenu un 10 parfait.

Elle a remporté cinq médailles à Los Angeles, dont deux d’argent, par équipe et au saut de cheval, et deux de bronze, aux barres asymétriques et aux exercices au sol.