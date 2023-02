Mary, les lettres secrètes de la reine d’Écosse trouvées et décryptées

En 1587, après avoir enduré 19 ans d’emprisonnement pour avoir prétendument aidé à élaborer un plan visant à assassiner sa cousine la reine Elizabeth I, Mary, reine d’Écosse a été décapitée. Elle n’avait que 44 ans. Cependant, malgré une vie de peur et de solitude, il semblerait que Mary se soit assurée de ne pas être réduite au silence.

Mercredi, marquant l’anniversaire de l’exécution de Maryune équipe éclectique d’experts a annoncé au Royaume-Uni avoir découvert plus de 55 lettres cryptées écrites par la célèbre royale pendant sa captivité – dont 50 ont jamais été vu auparavant.

Par hasard, le trio – un cryptographe, un pianiste et un physicien – est tombé sur cette boîte au trésor de lettres tout en parcourant les archives en ligne de la Bibliothèque nationale de France à la recherche de documents chiffrés intéressants.

Les quelque cinq douzaines de pièces ont été répertoriées comme datant de la première moitié du XVIe siècle et liées à des questions italiennes, mais après une analyse plus approfondie, il était indéniable qu’elles “n’avaient rien à voir avec l’Italie”, a déclaré l’équipe.

George Lasry, Norbert Biermann et Satoshi Tomokiyo



Au contraire, ils étaient écrits en français et appartenaient à Marie.

Des mots relatifs à la “captivité” revenaient par exemple, tout comme les références au nom “Walsingham”, qui était aussi le nom du maître-espion d’Elizabeth I. Et voilà, Mary avait scellé ses pensées les plus profondes et les plus sombres dans un système de chiffrement unique et privé. Et après avoir étudié de manière approfondie la correspondance secrète que Mary a construite avec des symboles, des signaux et des dessins au trait déroutants, l’équipage a finalement déchiffré son code.

“C’était un peu surréaliste”, a déclaré George Lasry, auteur principal d’une étude sur la découverte, informaticien et cryptographe, dans un communiqué. “Ensemble, les lettres constituent un corps volumineux de nouveau matériel primaire sur Mary Stuart – environ 50 000 mots au total, jetant un nouvel éclairage sur certaines de ses années de captivité en Angleterre.”

Brillant en soi, c’est aussi une affaire énorme car si les historiens avaient une forte idée de l’existence de ces lettres, la preuve réelle de tels documents avait longtemps été considérée comme perdue dans le temps.

“Mary, Queen of Scots a laissé un vaste corpus de lettres conservées dans diverses archives”, a déclaré Lasry. “Il y avait des preuves antérieures, cependant, que d’autres lettres de Mary Stuart manquaient dans ces collections, telles que celles référencées dans d’autres sources mais introuvables ailleurs.”

Bingo. Les décryptages fraîchement sortis de presse de l’équipe, datés entre 1578 et 1584, sont très probablement des extraits de cette correspondance secrète.

Getty Images



Ah Castelnau !

Une incroyable procédure pas à pas de la façon dont l’équipe a décodé les lettres et un aperçu des subtilités qu’ils ont trouvées peuvent être vus dans un article publié sur l’épreuve dans la revue Cryptologia. Mais pour résumer, il y avait quelques sujets majeurs révélés par le décodage de l’équipe.

Tout d’abord, et peut-être surtout, Mary a longuement parlé de sa mauvaise santé due aux conditions des prisons dans lesquelles elle vivait. Elle demande également souvent comment se déroulent les négociations avec la reine Elizabeth I concernant sa sortie de confinement. Bien que Mary ait été condamnée en 1567 pour avoir comploté le meurtre d’Elizabeth I, elle a pratiquement maintenu son innocence – mais même aujourd’hui, les historiens ne sont toujours pas sûrs de la vérité.

C’est probablement parce que Mary vie entière était comme un cryptogramme lui-même, criblé de conspirations, d’opérations secrètes et de mystère.

George Lasry, Norbert Biermann et Satoshi Tomokiyo



Mary a été accusée de ses crimes supposés en termes confus pour commencer. La chronologie remonte à l’époque où son deuxième mari Henry Stuart ou Lord Darnley (dont elle ne se souciait pas vraiment) a été retrouvé étranglé. Son corps avait été localisé dans une maison dans laquelle il séjournait… qui a également été bombardée avec des barils pleins de poudre à canon cachés sous sa chambre.

Naturellement, beaucoup de gens pensaient que la mort de Darnley était un meurtre. Et ils ont pointé du doigt Mary.

Ensuite, Mary a essayé d’obtenir le soutien d’Elizabeth I à la lumière de ces accusations, que sa cousine a d’abord proposées, mais finalement Elizabeth I l’a fait emprisonner pour l’acte. Cependant, comme le prétendent certains historiens, Elizabeth I a probablement emprisonné Mary non pas pour des raisons valables, mais parce qu’elle craignait que Mary ne veuille renverser sa prétention au trône.

Alorsun tas de documents étranges, y compris des lettres, des contrats de mariage et littéralement des sonnets, sont apparus dans un coffret en argent appartenant à Mary après qu’elle ait fui l’Ecosse. Ils ont apparemment offert des preuves solides que Mary voulait tuer Darnley. Mais ce qui est étrange dans les lettres du cercueil, c’est que bon nombre des documents ont été produits pour le tribunal par le demi-frère de Mary – et ennemi politique. De plus, ils n’étaient ni signés ni datés.

Pourtant, ils semblaient être écrits de la main de Mary. Déroutant.

Pour en revenir aux lettres nouvellement déchiffrées de l’équipe, de manière fascinante, certaines touchent à un tas de grands moments de cette saga.

Quelques-uns, par exemple, soulignent la méfiance de Mary envers le maître-espion d’Elizabeth I, Sir Francis Walsingham, ainsi que l’un des amis proches d’Elizabeth I, Robert Dudley, comte de Leicester.

Plus précisément, Mary décrit Walsingham comme “rusé”, offrant faussement son amitié tout en cachant ses véritables intentions, écrivent les auteurs de l’étude. Elle avertit également fermement que certaines personnes travaillant pour elle pourraient être des agents secrets de Walsingham. Ce dernier bit, selon les auteurs de l’étude, s’est avéré être correct.

Et si vous vous demandez OMS exactement Mary raconte ses secrets dans des mémos cryptés de manière sécurisée, la réponse est (principalement) Michel de Castelnau de Mauvissière, ambassadeur de France en Angleterre. Parmi 57 lettres analysées dans le cadre du récent décryptage, écrivent les auteurs, 54 étaient adressées à Castelnau.

Inutile de dire qu’il était également un fervent partisan de la reine captive.

George Lasry, Norbert Biermann et Satoshi Tomokiyo



Par exemple, un sujet récurrent majeur, selon l’étude, concerne les efforts de Mary pour maintenir un canal de communication sécurisé avec Castelnau. Cette chaîne confidentielle, disent-ils, fonctionnait en parallèle avec une chaîne officielle sous la supervision de Walsingham par laquelle, « selon les propres mots de Mary, elle n’écrirait jamais rien qu’elle ne veuille pas que même ses pires ennemis puissent lire ».

Et dans une lettre de 1583, Marie écrit :

“Monsieur de Mauvissière, vous m’avez fait grand plaisir de m’informer amplement, comme vous l’avez fait dans vos deux dernières lettres, de vos démarches sur cette nouvelle offre et des négociations pour ma liberté… J’ai écrit à la reine d’Angleterre comme vous l’avez fait. m’a conseillé, et de bouche à oreille, j’ai chargé Beale, comme il l’entend, de transmettre à Burghley, Leicester et Walsingham et aux autres membres du Conseil la sincérité de mon intention envers leur dite reine, eux-mêmes et cet État.

George Lasry, Norbert Biermann et Satoshi Tomokiyo



“Il s’agit de la nouvelle découverte la plus importante sur Mary Queen of Scots depuis 100 ans”, a déclaré Jon Guy, qui a écrit une biographie de Mary Queen of Scots en 2004, dans un communiqué. “Je me suis toujours demandé si les originaux de de Castelnau pourraient se retrouver un jour, enterrés à la Bibliothèque Nationale de France ou peut-être ailleurs, non identifiés à cause du chiffrement. Et maintenant ils l’ont fait.”

Et d’après Guy, ces étranges lettres de cercueil ? Il a écrit un jour qu’ils n’étaient qu’une “solution des ennemis de Mary pour la détruire, une solution ingénieuse et sournoise”.