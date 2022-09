Mary Kom veut être exclue de l’extension TOPS, suggère plus de chances pour les jeunes

La légendaire boxeuse indienne MC Mary Kom, sextuple championne du monde, est écartée de la compétition depuis plusieurs mois en raison d’une grave blessure. Cependant, elle a fait des progrès après avoir subi une chirurgie reconstructive pour la blessure au ligament croisé antérieur (LCA) qu’elle a subie en juin. La médaillée d’or des Jeux du Commonwealth de 2018 n’a pas pu défendre son titre aux Jeux de Birmingham car elle a subi une malheureuse blessure lors des essais des Jeux du Commonwealth de 2022.

Maintenant, Mary Kom a demandé à la cellule olympique de la mission de retirer son nom de la liste pour l’extension du programme gouvernemental Target Olympics Podium Scheme (TOPS). Le boxeur Manipuri a été le porte-flambeau de l’Inde sur la scène internationale pendant plus de 10 ans.

Aujourd’hui, Kom a écrit une note sur son pseudo Instagram où elle a exhorté la cellule olympique de la mission à considérer davantage les jeunes pour les prochains Jeux olympiques. Tout d’abord, elle a remercié le gouvernement de lui avoir fourni tout le soutien nécessaire à ce jour, puis a déclaré : « Je pense qu’il est temps de laisser un jeune athlète obtenir du soutien pour poursuivre son rêve olympique. »

La décision de Mary Kom en faveur des jeunes participants a été largement appréciée par les internautes. Ils ont exprimé leur amour pour l’athlète indien dans la section des commentaires. Depuis qu’elle a été partagée, sa publication sur Instagram a recueilli plus de 3 000 likes jusqu’à présent. Un utilisateur a déclaré: “Vous êtes une véritable légende en personne ainsi qu’un professionnel.” De nombreux commentateurs l’ont désignée comme une « inspiration », tandis qu’une autre personne a commenté : « Un tel geste sportif ». Certains d’entre eux ont également fait appel au vétéran pour participer aux Jeux olympiques de Paris au moins pour la dernière fois.

Il n’y a plus que trois boxeuses qui font partie du groupe TOPS Core, et ce sont Mary Kom, Lovlina Borgohain et Pooja Rani. De l’autre côté, l’équipe de développement se compose d’un grand nombre de jeunes boxeurs, dont Nikhat Zareen, Nitu Ghanghas, Arundhati Chaudhary et Jasmine Lamboria.

Le programme TOPS a été lancé pour offrir aux plus grands athlètes indiens des soins de premier ordre. Un paiement mensuel de Rs. 50 000 sont inclus, en plus d’autres soutiens pertinents pour le sport. Le programme phare de ce ministère des Sports, lancé avant les Jeux olympiques de 2016, comprenait Mary Kom comme l’une de ses premières récipiendaires. Elle est restée participante au TOPS jusqu’en 2018, date à laquelle elle a rejoint la liste en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2018.

