Mary Kom se contente de l’argent et passe à Nazym Kyzaibay du Kazakhstan

La sextuple championne du monde MC Mary Kom a terminé sa campagne avec une médaille d’argent aux Championnats d’Asie de boxe ASBC 2021 après s’être battue contre la double championne du monde Nazym Kyzaibay lors d’une finale de 51 kg à indice d’octane élevé à Dubaï dimanche.

Mary Kom a perdu dans un verdict divisé 2-3. Il s’agissait de sa septième médaille dans le tournoi, la première étant une médaille d’or qui est revenue de loin lors de l’édition 2003.

Les deux boxeurs ont commencé l’affrontement au sommet avec un état d’esprit agressif et ont rapidement échangé des coups puissants pour tenter de se déstabiliser. La quintuple médaillée d’or des Championnats d’Asie, Mary Kom, a utilisé toute son expérience contre la boxeuse kazakhe et l’a fait travailler dur, mais ce n’était pas suffisant car cette dernière a fait basculer le match durement disputé en sa faveur et est devenue championne avec un étroit 29- 28, 28-29, 30-27, 29-28, 28-29 score.

Il s’agit de la deuxième médaille d’argent pour Mary Kom aux Championnats d’Asie qui a déjà remporté des titres à cinq reprises : 2003, 2005, 2010, 2012 et 2017 en plus de l’argent en 2008.

Plus tard, trois autres boxeuses indiennes – Pooja Rani (75 kg), Lalbuatsaihi (64 kg) et Anupama (+81) – seront vues en action lors de la finale féminine dimanche lors des prestigieux championnats en cours, organisés conjointement par la Fédération de boxe. of India (BFI) et UAE Boxing Federation, le contingent indien de 19 membres a remporté son meilleur spectacle en remportant un record de 15 médailles tout en dépassant son précédent record de 13 médailles (2 or, 4 argent et 7 bronze) de l’édition 2019 en Bangkok.

Le champion en titre Amit Panghal (52 kg) et deux autres pugilistes Shiva Thapa (64 kg) et Sanjeet (91 kg) seront vus en action lundi lors de la finale masculine. L’Association internationale de boxe (AIBA) a alloué 4 000 000 USD de prix pour ce championnat. Les médaillés d’or des catégories hommes et femmes recevront 10 000 USD tandis que les médaillés d’argent et de bronze remporteront respectivement 5 000 et 2 500 USD.

Panghal affrontera les Jeux olympiques de Rio et le champion du monde ouzbek Zoirov Shakhobidin d’Ouzbékistan. Tandis que le boxeur d’Assam Thapa sera défié par le médaillé d’argent des Jeux asiatiques, le Mongol Baatarsukh Chinzorig. Sanjeet, deuxième tête de série, aura également un défi de taille contre le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Rio Vassiliy Levit, qui vise sa quatrième médaille d’or des Championnats d’Asie.

Huit pugilistes indiens Simranjit Kaur (60kg), Vikas Krishan (69kg), Lovlina Borgohain (69kg), Jaismine (57kg), Sakshi Chaudhary (64kg), Monika (48kg), Saweety (81kg) et Varinder Singh (60kg) ont remporté des médailles de bronze avec leur arrivée en demi-finale lors de l’événement qui a vu la présence de 150 boxeurs de 17 pays, dont des nations fortes comme l’Inde, l’Ouzbékistan, les Philippines et le Kazakhstan.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici