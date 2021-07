Mary Kom Profile Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos photos de boxe olympienne résultats récents qualification

MC Mary Kom est la boxeuse indienne la plus célèbre. Avec six médailles d’or aux Championnats du monde à son actif, Mary est synonyme de boxe en Inde. La mère de quatre enfants est actuellement en pleine forme. Elle participera aux Jeux de Tokyo 2020 après avoir remporté respectivement une médaille d’argent et une médaille de bronze au championnat asiatique de boxe et au tournoi international de boxe Boxam.

Avant les Jeux olympiques, la plus grande arme de Mary est son expérience de deux décennies et parfois son bilan de 19 médailles internationales (13 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze) suffit à effrayer les boxeurs inexpérimentés. Cependant, les Jeux olympiques ne sont pas n’importe quel autre événement et ceux qui participent au méga événement sont comptés comme les meilleurs des meilleurs dans leurs domaines respectifs. Et peut-être que ce sera l’occasion idéale pour la boxeuse de 38 ans de démontrer ce qu’elle a appris au cours de sa carrière de deux décennies et de remplir son armoire à médailles en remportant l’insaisissable or olympique.

Mary entrera également à Tokyo en tant que porte-drapeau de l’Inde et assumera les attentes et les rêves d’un milliard d’Indiens. Mais, là encore, Mary est connue pour jouer sous la pression, dans des situations de crise lorsqu’elle est poussée dans le coin. Et il ne serait pas surprenant que Mary Kom se retire des Jeux Olympiques en réalisant son rêve depuis longtemps perdu de remporter la médaille d’or dans le plus grand événement sportif au monde.

Âge – 38

Sport/Discipline – Boxe, 51 kg

Classement de travail – N / A

Premiers Jeux Olympiques – Jeux de Londres 2020

Réalisations majeures

jeux olympiques

Médaille de bronze – Poids mouche, 2012 Londres

Championnats du monde

Médaille d’or – Pinweight, 2002 Antalya

Médaille d’or – Pinweight, 2005 Podolsk

Médaille d’or – Pinweight, 2006 New Delhi

Médaille d’or – Pinweight, 2008 Ningbo City

Médaille d’or – Poids mouche léger, 2010 Bridgetown

Médaille d’or – Poids mouche léger, 2018 New Delhi

Médaille d’argent – ​​Poids mouche léger, 2001 Scranton

Médaille de bronze – Poids mouche, 2019 Oulan-Oude

Jeux Asiatiques

Médaille d’or – Poids mouche, 2014 Incheon

Médaille de bronze – Poids mouche, 2010 Guangzhou

Championnats d’Asie

Médaille d’or – Pinweight, 2003 Hisar

Médaille d’or – Pinweight, 2005 Kaohsiung

Médaille d’or – Pinweight, 2010 Astana

Médaille d’or – Poids mouche, 2012 Oulan-Bator

Médaille d’or – Poids mouche léger, Ho Chi Minh Ville

Médaille d’argent – ​​Pinweight, 2008 Guwahati

Médaille d’argent – ​​Poids mouche, 2021 Dubaï

jeux du Commonwealth

Médaille d’or – Poids mouche léger, 2018 Gold Coast

Jeux asiatiques en salle

Médaille d’or – Pinweight, 2009 Hanoï

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Mary Kom s’est qualifiée pour les Jeux d’été de 2020 après avoir atteint les demi-finales des éliminatoires Asie/Océanie en mars 2020. Mary Kom a battu l’Italienne Giordana Sorrentino dans la division 51 kg en quarts de finale avec un verdict partagé pour confirmer son billet pour Tokyo. Cependant, l’as boxeur a terminé sa campagne avec une médaille de bronze après avoir perdu en demi-finale.

Performances récentes

Mary Kom a récemment perdu contre l’Américaine Virginia Fuchs dans une demi-finale très disputée du tournoi international de boxe Boxam à Castellon, en Espagne, dans la catégorie des 51 kg pour se contenter de la médaille de bronze. L’événement a eu lieu en mars 2021. La boxeuse légendaire a dû se contenter d’une médaille d’argent au Championnat d’Asie de boxe récemment organisé après avoir perdu contre la Kazakh Nazym Kyzaibay lors de la finale des 51 kg femmes via une décision partagée étroite. L’événement a eu lieu à Dubaï en mai 2021.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Mary Kom ne faisait pas partie des Jeux de Rio 2016 car elle n’a pas réussi à se qualifier pour l’événement.

