Mary Kom, parmi quatre boxeuses en quête d’or dimanche

La sextuple championne du monde Mary Kom aux côtés de Pooja Rani (75 kg), Anupama (+81 kg) et Lalbuatsahi (64 kg) seront en action dimanche alors qu’elles disputeront leurs derniers combats respectifs.

Visant la sixième médaille d’or en seulement sept apparitions, la vétéran Mary Kom fera face à un défi de taille face au double champion du monde de boxe kazakh Nazym Kyzaibay lors de la finale des 51 kg. Une autre Pooja Rani, liée aux Jeux olympiques, qui a reçu un forfait en demi-finale, se battra contre une Ouzbékistan en forme Mavluda Movlonova, qui a mis fin au défi de la médaillée olympique de Londres Marina Volnova lors des 4 dernières étapes. D’autre part, Lalbuatsaihi et Anupama affronteront également de solides boxeurs kazakhs dans leurs finales respectives.

Jusqu’à présent, l’équipe féminine indienne a déjà remporté six médailles de bronze grâce à Monika (48 kg), Sakshi Chaudhary (54 kg), Jasmine (57 kg), Simranjit Kaur (60 kg), Lovlina Borgohain (69 kg) et Saweety ( 81kg).

Le contingent indien a déjà assuré son meilleur spectacle en obtenant 15 médailles sans précédent et a surpassé le précédent record de 13 médailles (2 d’or, 4 d’argent et 7 de bronze) obtenus lors de l’édition 2019.

Chez les hommes, Panghal cherchera à défendre son titre lorsqu’il affrontera les Jeux olympiques de Rio et le champion du monde ouzbek Zoirov Shakhobidin d’Ouzbékistan lors du match pour la médaille d’or lundi. Le boxeur d’Assam Thapa, qui a été impressionnant et le boxeur masculin le plus titré des championnats avec cinq médailles consécutives, sera défié par le mongol Baatarsukh Chinzorig, médaillé d’argent des Jeux asiatiques. Sanjeet, deuxième tête de série, se battra contre le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Rio Vassiliy Levit, qui vise sa quatrième médaille d’or des championnats d’Asie.

L’Association internationale de boxe (AIBA) a alloué 4 000 000 USD de prix pour ce championnat. Les médaillés d’or des catégories hommes et femmes recevront 10 000 USD tandis que les médaillés d’argent et de bronze remporteront respectivement 5 000 et 2 500 USD.

