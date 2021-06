Les hommages ont afflué de tous les coins en tant que boxeur médaillé d’or aux Jeux asiatiques de Bangkok 1998 Dingko Singh est décédé jeudi à l’âge de 42 ans. Dingko a eu une longue bataille contre le cancer du foie, puis il a même combattu le coronavirus l’année dernière. Dingko, pour sa contribution à la boxe dans le pays, a remporté le prix Arjuna et le Padma Shri. L’année dernière, Dingko a été transporté par avion à New Delhi pour ses radiations contre le cancer, mais à son retour à Imphal, il a été testé positif au coronavirus et s’est battu pour s’en remettre.

Suite à l’annonce de sa disparition, tout le monde a envoyé ses condoléances pour la légende de Manipuri. Mary Kom a qualifié Dingko de « véritable héros » et a déclaré que son héritage vivrait.

« Vous étiez un véritable héros de notre nation. Vous partez mais votre héritage vivra parmi nous. RIP », a tweeté Mary Kom.

Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a exprimé sa stupeur et sa tristesse à l’occasion de son décès et a parlé de sa contribution à la boxe en Inde et au Manipur.

«Je suis choqué et profondément attristé par la disparition de Shri N Dingko Singh plus tôt dans la matinée d’aujourd’hui. Récipiendaire du prix Padma Shri, Dingko Singh était l’un des boxeurs les plus remarquables que Manipur ait jamais produits. Mes sincères condoléances à la famille endeuillée. Que son âme repose en paix », a-t-il tweeté.

L’ancien joueur de hockey Viren Rasquinha a qualifié Dingko de « véritable superstar » et a déclaré qu’on se souviendra toujours de lui.

Très triste nouvelle du décès de Dingko Singh, médaillé d’or de boxe aux Jeux asiatiques de 1998. A peine 42 ans. Trop tôt. Une vraie superstar. Je l’ai bien connu lorsqu’il a entraîné Sarita Devi. Son engagement envers la boxe était spécial. Allez bien mon ami. On se souviendra toujours de vous », a-t-il déclaré.

Le lutteur Sangram Singh s’est également rendu sur Twitter pour lui rendre hommage et a déclaré: « Le champion #DingkoSingh n’est plus. Il luttait contre un cancer du foie depuis longtemps. Priez son âme et sa force pour sa famille. Réalité de la vie. Om Shanti. »

L’ancien ministre en chef de l’Assam, Sarbananda Sonowal, a déclaré: «Dingko Singh n’était pas seulement l’un des meilleurs boxeurs indiens, mais une sensation qui a mis la boxe sur la carte sportive du pays. Attristé par la mort prématurée de la légende. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à des millions de fans. »

Le ministre des Sports Kiren Rijiju et Vijender Singh ont également présenté leurs condoléances.

« Je suis profondément attristé par la disparition de Shri Dingko Singh. L’un des meilleurs boxeurs que l’Inde ait jamais produit, la médaille d’or de Dinko aux Jeux asiatiques de Bangkok en 1998 a déclenché la réaction en chaîne de la boxe en Inde. J’offre mes sincères condoléances à la famille endeuillée. RIP Dinko », a tweeté Rijiju.

« Mes plus sincères condoléances pour cette perte, que le parcours et la lutte de sa vie restent à jamais une source d’inspiration pour les générations à venir. Je prie pour que la famille endeuillée trouve la force de surmonter cette période de deuil et de deuil Mains jointes #dinkosingh », a déclaré Vijender.

