Mary Kom et Manpreet Singh seront les porte-drapeaux de l’Inde à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo

Le célèbre boxeur MC Mary Kom et le skipper de l’équipe de hockey masculin Manpreet Singh seront les porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. L’un des plus grands espoirs de l’Inde, le lutteur Bajrang Punia sera le porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture le 8 août. L’Association olympique indienne (AIO) a communiqué la décision à cet égard au comité d’organisation des Jeux.

Dans un premier temps, l’Inde a deux porte-drapeaux – un homme et une femme – aux prochains Jeux de Tokyo pour assurer la « parité des sexes ». Cela a été récemment informé par le chef de l’IOA Narinder Batra. Le seul médaillé d’or olympique individuel du pays, Abhinav Bindra était le porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de 2016 à Rio de Janeiro. Les Jeux de Tokyo devraient s’ouvrir le 23 juillet et plus de 100 athlètes indiens viseraient à monter sur le podium lors de la pièce maîtresse, qui a été reportée d’un an. à cause de la pandémie de COVID-19.

Lors de la réunion de son conseil d’administration l’année dernière, le Comité international olympique avait prévu des porte-drapeaux des deux sexes lors de la cérémonie d’ouverture. « … la commission exécutive du CIO a également décidé qu’il devrait y avoir pour la première fois au moins un athlète féminin et un athlète masculin dans chacune des 206 équipes et l’équipe olympique des réfugiés du CIO participant aux Jeux de l’Olympiade », a déclaré Thomas, chef du CIO. Bach avait dit.

