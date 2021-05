Mary Kom et 4 autres Indiens entrent dans la ronde de la médaille d’or

Cinq femmes indiennes, dont la sextuple championne du monde MC May Kom, ont participé à la ronde de la médaille d’or du championnat asiatique de boxe. L’équipe nationale a déjà remporté cinq médailles de bronze.

Lalbuatsaihi est entrée dans la ronde pour la médaille d’or des 64 kg femmes après avoir battu la Koweïtienne Noura Almutairi. L’arbitre a arrêté le combat au deuxième tour.

Pooja Rani a obtenu un forfait dans les 75 kg féminins tandis qu’Anupama est entrée dans la finale des plus-81 kg féminins en battant Mokhira Abdullaeva d’Ouzbékistan 4-1.

Plus tôt, Mary Kom a offert un bon départ à l’Inde en marquant une victoire 4-1 contre la Mongole Latsaikhan Altantsetseg pour entrer dans la ronde de la médaille d’or de la catégorie femmes 51 kg.

La boxeuse de 38 ans a fait un départ prudent et a pris le temps de s’installer dans son groove. Elle a testé la force de son adversaire et est devenue agressive au deuxième tour et a tout donné au troisième tour. La Mary Kom, qui doit participer aux Jeux Olympiques, a surpris son adversaire mongole par sa vitesse et son habileté.

Mary Kom affrontera la Kazakhe Nazym Kyzaibay en finale. Nazym, double champion du monde, a eu une rencontre facile en demi-finale contre Nadeeka Pushpakumari du Sri Lanka alors que l’arbitre a arrêté le combat au premier tour.

La double championne du monde junior Sakshi est également entrée dans la finale en battant la tête de série Dina Zholaman du Kazakhstan 3-2 dans son match de demi-finale et en organisant un affrontement pour le titre avec Sitora Shogdarova d’Ouzbékistan.

Lors du match d’ouverture de la journée, Monika s’est contentée d’une médaille de bronze en perdant son match de demi-finale des 48 kg contre Alua Balkibekova du Kazakhstan.

Jaismine a perdu 0-5 contre Vladislava Kukhta du Kazakhstan chez les 57 kg pour remporter la médaille de bronze.

Simranjit Kaur a également décroché le bronze en 60 kg alors qu’elle s’est inclinée 0-5 face à Rimma Volossenko du Kazakhstan en demi-finale.

Lovilina Borgohain a perdu 2-3 en demi-finale du combat des 69 kg contre l’Ouzbékistan Navbakhor Khamidova pour remporter la quatrième médaille de bronze de l’équipe.

Saweety a perdu 0-5 contre Fariza Sholtay du Kazakhstan dans les 81 kg et s’est contenté de la médaille de bronze.

