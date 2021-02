Mary Kom et 13 autres boxeurs partent pour l’Espagne

Mary Kom et 13 autres boxeurs sont partis pour Castellon, en Espagne, tôt le matin dimanche pour participer au tournoi international de Boxam prévu du 1er au 7 mars.

Mary Kom, 37 ans, qui se battra dans la catégorie des 51 kg, fera son retour sur le ring depuis sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 lors des qualifications asiatiques organisées en mars de l’année dernière.

Le contingent indien est composé de huit hommes et six femmes, dont le médaillé d’argent aux championnats du monde Amit Panghal (52 kg) et le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Manish Kaushik (63 kg), qui s’est récemment remis d’une blessure au genou.

Vikas Krishan (69kg), Ashish Kumar (75kg), Satish Kumar (+ 91kg), Lovlina Borgohain (69kg), Pooja Rani (75kg) et Simranjit Kaur (60kg) font partie des autres qualifiés olympiques qui concourront à Castellon.

La jeune boxeuse Jasmine, qui a été très impressionnante lors du camp national, accompagne également les boxeurs dans sa première tournée senior. Elle participera à la catégorie 57kg.

Le tournoi verra la participation de 19 meilleures nations de boxe avec des pugilistes qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques.