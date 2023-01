Mary Kom dirigera le panel pour gérer les affaires quotidiennes du corps de lutte

La grande boxeuse Mary Kom dirigera le comité de surveillance du ministère des Sports pour gérer les affaires quotidiennes de l’organisme de lutte au milieu de la rangée #MeToo. Le ministère avait ordonné samedi à la Fédération indienne de lutte de suspendre “toutes les activités en cours avec effet immédiat”, y compris le tournoi de classement à Gonda, UP, le fief de Sharan. Il a également suspendu le secrétaire adjoint de la Wrestling Federation of India (WFI), Vinod Tomar, suite aux allégations de harcèlement sexuel et de corruption des grapplers contre le chef de l’organisme sportif, Brij Bhushan Sharan Singh.

La semaine dernière, le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, avait annoncé la formation du comité de surveillance après une longue réunion avec les lutteurs protestataires, dont Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sakshi Malik, Babita Phogat, entre autres.

“Il a été décidé qu’un comité de surveillance sera formé. Les noms seront annoncés demain. Le comité achèvera son enquête dans les quatre semaines. Les lutteurs ont présenté leurs demandes. Je leur ai assuré que des mesures appropriées seraient prises. Tous les allégations de harcèlement sexuel et de détournement financier seront examinées”, a déclaré Thakur lors d’une conférence de presse samedi.

“Jusqu’à la fin de l’enquête, il (Singh) se retirera et coopérera avec l’enquête et le comité de surveillance gérera les affaires quotidiennes de WFI.”

