Mary-Kate Olsen vue avec le PDG de Brightwire John Cooper après le divorce

Fait Mary-Kate Olsen avoir un nouvel homme dans sa vie?

Le joueur de 34 ans Full house un enfant star devenu créateur de mode a été photographié avec un homme Le courrier quotidien et autres points de vente identifiés comme John Cooper, PDG de l’agence d’analyse d’informations financières Brightwire, dans un restaurant de New York le vendredi 26 février. Les deux hommes ont dîné avec des amis en plein air au restaurant grec Estiatorio Milos.

Mary-Kate emmitouflée dans une veste noire et des bottines assorties et un bonnet en laine, dont elle a ensuite enlevé ce dernier. Elle a associé le look à des boucles d’oreilles à manchette.

Mary-Kate était tout sourire pendant la sortie. Elle s’est assise à côté de John et a également été vue en train de siroter du vin blanc au restaurant, connu pour ses plats de fruits de mer. Ni la star ni l’homme d’affaires n’ont fait de commentaires sur leur dîner ou l’un sur l’autre.

La sortie survient un mois après elle et son ex-mari Olivier Sarkozy, un banquier français, a finalisé son divorce devant un tribunal de New York après avoir conclu un accord.