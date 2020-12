Alors que ni Mary-Kate ni Olivier, père de deux enfants avec ex-femme Charlotte Bernard, ont commenté leur rupture, des sources ont mis en lumière les différences qui ont potentiellement motivé leur rupture, y compris les enfants et les modes de vie différents.

« Mary-Kate a commencé à avoir l’idée d’avoir un bébé et à y penser sérieusement », a déclaré un initié à E! Nouvelles. « Mais Olivier était un livre fermé sur ce sujet et était opposé à l’idée. Il avait l’impression d’avoir fermé ce chapitre de sa vie et ne voulait pas revenir en arrière. Elle n’aimait même pas l’idée de ne pas pouvoir le faire. explorez la possibilité. «

Une autre source a affirmé que Sarkozy est « très social », notant qu’il « adore assister à des événements et être avec les gens », tandis que l’ancienne enfant star est « plutôt casanière et aime être avec les amis dont elle est la plus proche ».

« Elle n’a pas besoin d’être sur le circuit social », a expliqué la source. « Elle est très concentrée sur le travail et sa marque. C’est plus une priorité et ils n’étaient pas d’accord là-dessus. »