Mary-Kate et Ashley Olsen portent des tenues chics et des sacs de transport à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

Mary-Kate Olsen36, et Ashley Olson, 36 ans, ont été vus lors d’une rare sortie ensemble à New York. Les sœurs jumelles portaient des ensembles chics qui comprenaient un t-shirt graphique bleu clair sous un châle à carreaux bleu et gris et un pantalon noir avec des chaussures noires pour Mary-Kate, et un manteau noir, un pantalon noir et des sandales noires pour Ashley. Ils avaient tous les deux les cheveux longs et ondulés, comme ils le font habituellement, et ont ajouté des lunettes de soleil à leur apparence.

Le Full house les stars ont également porté des sacs de créateurs lors de la sortie. Mary-Kate avait un sac Louis Vuitton marron et Ashley a choisi un sac en alligator noir. Ils semblaient détendus mais semblaient toujours vouloir être discrets lors de leurs déplacements dans leur ville natale.

La dernière sortie de Mary-Kate et Ashley intervient après le dévoilement de la nouvelle collection de leur marque populaire, The Row, lors de la Fashion Week de Paris. Ils ont joyeusement posé pour une photo avec un modèle Rosanna Ovalles Robles pendant l’événement et il a été partagé avec IMG Models scout J.D. MoranLa page Instagram de. L’éclaireur a remercié les trois dames dans la légende.

Avant qu’ils ne fassent récemment la une des journaux avec leurs sorties et leur carrière dans la mode, Ashley a fait les gros titres de sa vie personnelle. La belle se serait mariée Louis Eisner lors d’une cérémonie secrète fin décembre. Une source a déclaré Page 6qu’il y avait « quelques dizaines d’invités » au mariage et que la fête « a duré tard avec environ 50 personnes au total ».

Ashley et Louis ont commencé à se fréquenter en 2017 et sont restés principalement privés. La seule fois où ils ont fait une apparition publique ensemble, c’était lors d’un événement sur le tapis rouge en septembre 2022. Ils soutenaient le père de Louis, l’avocat Eric Eisnerlors d’un gala pour ses jeunes boursiers Eisner.

Plus à propos Marie-Kate Olsen

Comme sa sœur, Mary-Kate est également privée de sa vie personnelle et on ne sait pas grand-chose de sa vie amoureuse. Elle aurait fréquenté diverses personnes et s’est mariée une fois dans le passé, mais n’a jamais officiellement confirmé aucune des relations.

