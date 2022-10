Mary-Kate et Ashley Olsen font une rare apparition conjointe au défilé de mode The Row pendant la Fashion Week de Paris

Mary-Kate et Ashley Olsen ont été photographiées ensemble lors du défilé de mode pour leur ligne, The Row, lors d’une rare apparition conjointe à la Fashion Week de Paris.

Les jumelles ont été photographiées aux côtés du mannequin Rosanna Ovalles Robles, et la photo a été publiée sur le compte Instagram du recruteur d’IMG Models, JD Moran.

Les anciens enfants stars devenus créateurs de mode portaient des tenues entièrement noires avec des manteaux noirs surdimensionnés. Mary-Kate a accessoirisé sa tenue avec quelques colliers, décidant de porter ses cheveux partiellement en chignon, tandis qu’Ashley a porté ses cheveux détachés et a accessoirisé sa tenue avec une bague noire.

La dernière fois que les deux ont été photographiés ensemble, c’était en décembre 2020, lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner ensemble à New York. Alors qu’ils vivaient des vies très publiques lorsqu’ils étaient enfants, ils sont devenus très privés depuis qu’ils ont abandonné leur carrière d’acteur et se sont concentrés sur l’industrie de la mode.

LA MORT DE BOB SAGET LAISSE MARY-KATE ET ASHLEY OLSEN ” PROFONDÉMENT ATTRIBUÉS “

Ils sont d’abord devenus célèbres en 1987 lorsqu’ils ont été choisis pour le rôle de Michelle Tanner dans la populaire sitcom “Full House” à seulement quelques mois. Mary-Kate et Ashley se sont relayées tout au long de chaque épisode dépeignant Michelle. Au moment où l’émission a été annulée en 1995, ils avaient créé leur propre empire de programmation pour enfants.

En 1993, alors que les jumelles n’avaient que 7 ans, la société de production Dualstar Entertainment Group a été créée pour capitaliser sur l’attention entourant Mary-Kate et Ashley. Ils ont produit un certain nombre de téléfilms et de films en direct pour les enfants.

Le premier film auquel ils ont participé avec Dualstar était “To Grandmother’s House We Go” en 1992, et certains des films les plus populaires incluent “It Takes Two”, “Passport to Paris”, “Holiday in the Sun” et “Our Lips”. sont scellés.”

Lorsque les jumeaux ont eu 18 ans en 2004, ils ont pris le contrôle total de Dualstar, devenant co-PDG et présidents de la société. À leur tour, ils étaient responsables non seulement des films potentiels dans lesquels la société avait investi, mais aussi de la marchandise que la société possédait.

Cette même année, Dualstar a sorti son dernier film, “New York Minute”, qui était aussi leur dernier film ensemble. Après avoir pris leur retraite d’acteur, les jumelles ont créé leur ligne de mode, The Row, qui a commencé comme une collection de sept pièces.

La marque a depuis grandi et s’est imposée comme un label avec de nombreuses pièces recherchées. En 2021, il a été annoncé que The Row plongerait dans le monde de la mode pour enfants avec sa toute première collection pour enfants.

Alors que la marque, ainsi que les jumeaux, sont connus pour leur style simpliste, ils disent que les designs ne commencent pas toujours de cette façon.

“Je pense que c’est potentiellement juste notre esthétique, notre préférence en matière de design. Mais cela ne veut pas dire que nous n’apprécions pas aussi quelque chose de vraiment orné ou maximal”, a déclaré Ashley à ID en 2021. “Parfois, une collection commence même un peu comme ça et puis se réduit. Cela ne part pas toujours de cet endroit simpliste.

Elle a également déclaré que travailler avec sa sœur était quelque chose qu’elle chérissait et que leur relation de travail était bénéfique pour la productivité de leur entreprise.

“Nous aimons travailler ensemble et nous aimons avoir ce dialogue. Je pense que cela aide à durcir vos idées de pouvoir les entendre à haute voix, de dire quelque chose”, a déclaré Ashley. “Nous y allons définitivement par intuition et instinct, et cela peut soit confirmer ce sentiment, soit si nous ne nous sentons pas bien tous les deux à propos de quelque chose, pour une raison quelconque, nous ne le faisons tout simplement pas. Nos instincts sont un peu les mêmes. Mais Je pense que ce qui est génial, c’est que nous nous appuyons l’un sur l’autre.”