Mary J. Blige Rocks ouvre la tournée ‘Good Morning Gorgeous’

MJB pour MVP !

Reine de la soul hip-hop Mary J. Blige a mis toute sa cuissarde dans son ouverture de la tournée “Good Morning Gorgeous” à Greensboro, en Caroline du Nord, où elle a secoué une foule à guichets fermés avec une voix émouvante, une production scénique époustouflante et des mouvements de danse emblématiques – allez Mary !

À 51 ans, elle est toujours l’une des interprètes les plus dynamiques du R&B qui a rugi à travers des ballades classiques comme “Not Gon’ Cry”, nous a emmenés dans la dancerie avec “Just Fine” et a laissé tomber de nouveaux bops comme “Amazing” tout en commandant la scène comme elle seule peut.

Une expérience émouvante du début à la fin, le spectacle entraînant sert à la fois de célébration de l’héritage légendaire de Mary et d’introduction à la jeune génération ignorant ses prouesses emblématiques.

Regardez nos images exclusives de l’émission ci-dessous :

Avec des arrêts à Los Angeles, New York et Atlanta, la tournée animée (présentée par Hologic en partenariat avec The Black Promoters Collective) sera certainement l’un des billets les plus populaires cet automne.

“Mary J. Blige fait partie d’une poignée d’artistes en tête de notre liste de partenaires souhaités depuis la construction initiale de The BPC”, a déclaré la cofondatrice et présidente de BPC, Shelby Joyner. Son soutien dans notre mission si tôt dans le processus témoigne du travail acharné que nous avons accompli pour apporter aux masses des expériences culturelles supérieures alimentées par les affaires noires. Nous croyons fermement qu’il s’agit d’un mariage paradisiaque et nous sommes honorés de nous associer à la reine. »

La visite (avec des invités spéciaux Reine Naïja et Ella Mai) fait suite à l’album “Good Morning Gorgeous” de Blige, sorti avant sa performance énergique à la mi-temps du Super Bowl plus tôt cette année.

La chanson titre est passée au premier rang à la radio R&B pendant 9 semaines tout en devenant une toile de fond virale pour de nombreuses personnes exprimant leur amour-propre avec plus de 40 000 utilisateurs créant des vidéos en utilisant la chanson sur TikTok.

Une version de luxe est tombée juste avant son festival “Strength of a Woman” qui a remporté un succès fou et qui a amené des mers de célébrités et d’activations à Atlanta.

Pour acheter des billets pour la tournée « Good Morning Gorgeous », cliquez sur ici.