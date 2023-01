Mary J. Blige porte une mini robe argentée pour son 52e anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JUSTIN LANE/EPA-EFE/Shutterstock

Mary J. Blige vient d’organiser la fête d’anniversaire du siècle ! La reine du R&B a célébré son 52e anniversaire le samedi 14 janvier au Cipriani Wall Street de New York avec des invités étoilés, dont Huissier, Reine Latifahet Rémy Maselon Le courrier quotidien. Mary n’a pas déçu avec sa fabuleuse tenue qui a absolument volé la vedette à la fête. Paparazzi a capturé le look audacieux de Mary en images et elle a également donné à ses fans un aperçu de sa tenue sur Instagram.

La chanteuse de “Family Affair” portait une mini-robe argentée plongeante ornée de diamants. Mary est arrivée à la fête dans un énorme manteau de fourrure noir et blanc, mais elle l’a enlevé une fois à l’intérieur. Elle a accessoirisé son look avec des créoles en diamant et des colliers et chaînes en diamant, assortis à sa robe sexy. La superstar a coiffé ses cheveux blonds platine signature dans un chignon soigné pendant qu’elle faisait la fête toute la nuit.

Mary était très belle avec son eye-liner fumé, ses longs cils et son rouge à lèvres rose. Elle a montré son look complet tout en prenant des tonnes de photos avec ses invités, y compris des rappeurs Gros Joe et Papoose. Dans sa publication sur Instagram, Mary a fait ses débuts avec un corset rose vif et une minijupe assortie avec des bottes scintillantes aux genoux et des lunettes de soleil surdimensionnées qu’elle a portées plus tard pendant la fête.

“WOW!!! Quelle nuit!!!” Mary a écrit au début de sa légende IG. “Ce n’est rien comme faire la fête avec des gens que vous AIMEZ vraiment et qui vous AIMENT en retour !!! Cette énergie était folle et inégalée !!! Merci à tous pour tout l’AMOUR d’anniversaire !!! Je suis tellement ravie et je me remets encore de samedi !!! #CapricornSeason », a-t-elle ajouté. Le lauréat d’un Grammy Award a reçu des vœux d’anniversaire spéciaux de la part de Tamar Braxton, Cédric l’animateur, La La Anthony, Busta Rimeset plus de ses followers célèbres dans les commentaires.

Cette dernière année a été si spéciale pour Mary pour de nombreuses raisons différentes. Plus particulièrement, elle s’est produite au spectacle de mi-temps du Super Bowl 2022 avec Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamaret Dr. Dre. Quelques mois plus tard, Mary a été incluse dans le numéro ‘TIME 100’ comme l’une des personnes les plus influentes au monde. Mary J. Blige vit vraiment sa meilleure vie et nous avons hâte de voir ce qui va suivre pour elle !

