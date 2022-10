Mary J. Blige porte un harnais et un short court pour un concert à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

Mary J. Blige était un spectacle incroyable à voir lors d’un concert à Brooklyn, NY jeudi soir ! La chanteuse de 51 ans, qui est sur son Bonjour magnifique visite, a secoué un ensemble Louis Vuitton jaune et noir qui comprenait un haut à harnais sous une doudoune, un pantalon chaud et des cuissardes sur scène. Elle a également ajouté des lunettes de soleil épaisses à monture jaune car ses longs cheveux blonds étaient baissés et ses longs ongles rouges étaient pleinement exposés.

La tenue comprenait également un épais collier de style tour de cou et des lanières qui pendaient sur ses cuisses. Chaque pièce portait le symbole Louis Vuitton, ce qui en faisait une représentante parfaite pour la marque. En plus de chanter de tout son cœur pendant certaines de ses plus grandes chansons à succès, elle a fait quelques mouvements devant la foule excitée.

Mary a été rejointe par des danseurs de réserve à certaines parties du spectacle. Certains étaient des hommes musclés qui portaient des chemises boutonnées jaunes fluides qui étaient ouvertes, affichant leurs poitrines musclées, des pantalons de style PVC noir et des chapeaux de seau assortis. Ils l’ont grandement complimentée alors qu’elle prenait en charge le spectacle grâce à son talent et son charisme.

Après le spectacle, Mary et d’autres se sont amusées lors d’une after et elle a changé de tenue pour l’occasion. Sa nouvelle tenue, que l’on peut voir ici, comprenait un haut court boutonné à manches longues à motifs noir et blanc doublé de leggings roses et assortis. Elle a complété le look avec des cuissardes noires à talons hauts et a pris des poses pour les caméras alors qu’elle marchait à l’extérieur.

Lorsque Mary n’étonne pas lors de concerts ou d’afterparties, elle donne des interviews approfondies et honnêtes sur sa vie. La talentueuse star, qui était une ancienne belle-mère des trois enfants de son ex-mari, a révélé pourquoi elle ne voulait pas d’enfants elle-même, dans une interview plus tôt cette année et cela a à voir avec la “liberté” dans sa vie. “J’aime ma liberté d’aller bouger et de faire ce que je veux”, a-t-elle déclaré. E ! Pop du jour. “Je ne veux pas avoir à m’occuper de quelqu’un tout le temps.”