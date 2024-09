Mary J. Blige fixe les dates de sa tournée, y compris un arrêt à Inglewood

C’est quoi le 411 ? Mary J. Blige l’amènera For My Fans Tour en Californie en mars.

La reine de la soul hip-hop a confirmé lundi que sa tournée comprendrait trois escales dans le Golden State, dont un spectacle en Californie du Sud à l’Intuit Dome d’Inglewood.

«Je suis tellement excité de lancer cette tournée. J’ai des fans incroyables et je suis très reconnaissant pour tout l’amour et le soutien qu’ils m’ont apporté au fil des années », a déclaré lundi Blige, 53 ans, dans un communiqué annonçant les dates de la tournée. « Cette tournée est pour eux, et j’ai hâte de pouvoir voyager dans toutes ces villes et voir tout le monde. Je suis dans un tel lieu de gratitude et de paix immense en ce moment, donc avoir la chance de sortir mon nouvel album ‘Gratitude’ le 15 novembre avant cette tournée est vraiment spécial pour moi.

La neuf fois lauréate d’un Grammy Award lancera sa tournée dans 27 villes le 30 janvier au Greensboro Coliseum de Greensboro, en Caroline du Nord, avant de traverser les États-Unis. Elle jouera à Inglewood le 1er mars, à San Francisco le 7 mars et à Sacramento le 1er mars. Le 8 mars. La tournée se terminera à Boston le 14 avril.

« La tournée et l’album sont une célébration de l’amour et de la gratitude que Mary porte à sa vie, à sa famille, à ses amis et à ses fans bien-aimés », a déclaré le promoteur du concert Live Nation dans un communiqué.

Les préventes de billets commencent mardi et la mise en vente générale commence vendredi. Les titulaires de carte Citi auront accès aux billets en prévente du mercredi au jeudi via le programme Citi Entertainment de la carte de crédit, a indiqué Live Nation.

La tournée de Blige inclura toujours la superstar du R&B Ne-Yo – malgré quelques protestations de fans – et le hitmaker de « Let Me Love You » Mario. Lorsque Blige a annoncé la semaine dernière qu’elle repartait en tournée, les fans ont contesté l’inclusion de Ne-Yo au milieu d’inquiétudes concernant sa vie personnelle et ont appelé Blige à le retirer de la programmation parce qu’il « n’est pas beau en ce moment ». D’autres se sont demandé pourquoi elle n’avait pas encore beaucoup parlé de l’inculpation de son ancien producteur Sean « Diddy » Combs », qui a contribué à lancer sa carrière.

Le chanteur de « No More Drama » et « Real Love », qui s’est produit avec les légendes du hip-hop Dr. Dre et Snoop Dogg au Super Bowl 2022, s’est lancé pour la dernière fois dans une tournée solo fin 2022.

Cette tournée, intitulée Good Morning Wonderful, était programmée sur son album du même nom, son premier depuis qu’elle a finalisé son long divorce avec le producteur de disques Kendu Isaacs. La star de « Mudbound » et « Power Book II: Ghost » a sorti le premier single de « Gratitude », « Respiration, » mois dernier. Elle devrait ensuite se produire le 26 octobre au AZ Jazz Fest à Glendale, en Arizona.

Quelques jours avant ce spectacle, le titan du R&B sera intronisé au Rock & Roll Hall of Fame à Cleveland le 19 octobre aux côtés d’Ozzy Osbourne, Cher, du Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang et A. Tribu appelée Quête.

Lors d’une apparition sur « Sherri » la semaine dernière, Blige a déclaré qu’elle avait tellement de raisons d’être reconnaissante.

« Regardez ma vie en ce moment », dit-elle. « Je suis dans un état constant de gratitude. Je me sens bien. J’ai des emplois et des opportunités. Je suis en bonne santé. Ma famille est en bonne santé. J’ai des gens autour de moi qui prennent soin de moi et m’aiment et j’ai des fans incroyables. Je suis donc très reconnaissant envers mes fans pour toutes les années d’amour et de soutien qu’ils m’ont apportés.