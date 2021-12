Mary J. Blige, 50 ans, berce le bikini Dior en s’ébattant sur la plage à Miami

Mary J. Blige grésille dans un bikini Dior lors d’une journée à la plage à Miami. Son bikini de créateur mettait parfaitement en valeur ses courbes.

Été sans fin! Mary J. Blige, 50 ans, avait l’air sensationnel en nageant et en prenant le soleil autour d’une plage de Miami, en Floride, le 5 décembre. L’icône du R&B a opté pour une version haute couture des maillots de bain, se glissant dans un bikini Dior noir et blanc sexy avec un haut triangle et une cravate. bas latéraux qui mettaient en valeur ses jambes. Le maquillage de Mary était tout aussi glamour, avec des cils flottants et des joues rouges. Le New Yorker – qui était en ville pour le festival d’art chic d’Art Basel – a lié le look avec des créoles, des bracelets et des mèches blondes à balayage latéral, l’air merveilleux alors qu’elle sortait de l’océan après un plongeon.

Mary profitait d’un peu de repos et de détente après avoir annoncé son nouvel album, Bonjour beauté. Le record, qui sort le 11 février 2022, sera son premier effort depuis 2017 La force d’une femme. Elle a déjà sorti le titre époustouflant et la chanson « Amazing ». Parlant des morceaux sur Instagram le 4 décembre, Mary a écrit : « Celui-ci est spécial pour moi. Lorsque vous vous sentez belle à l’intérieur, l’extérieur suit. Avec cette vidéo, j’ai ressenti les deux. J’espère que vous pourrez prendre ce disque, le laisser couler et l’appliquer tous les jours. Bonjour beauté! »

Mary se prépare également pour un grand 2022. La chanteuse « No More Drama » devrait se produire au Spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI. Elle montera sur scène avec Dr Dre, Eminem, Kendrick Lamar, et Snoop Dogg le 13 février 2022 au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Mary a parlé de sa prochaine performance au Super Bowl lors d’une interview avec Divertissement ce soir à la mi-novembre. Parlant de la pression, elle a déclaré au point de vente: « C’est une grande scène, c’est le monde entier qui regarde vraiment. » Elle a poursuivi en disant qu’elle voulait juste être elle-même sur scène une fois les répétitions commencées en janvier 2022. « Soyez simplement belle, forte et courageuse, et donnez au monde ce dont il a besoin avec le peu de temps dont je dispose »