Mary Goskirk d’Emmerdale s’effondre alors que son tragique secret est révélé

Mary Goskirk d’EMMERDALE a fait une confession émouvante après la découverte de son secret.

Le journaliste – qui est joué par l’actrice Louise Jameson dans le feuilleton ITV – a été victime de revenge porn plus tôt cette année.

TVI

Mary s’est confiée à paddy sur Emmerdale ce soir[/caption]

Les téléspectateurs ont regardé Mary être séduite par l’escroc Faye pendant plusieurs mois.

Elle est tombée amoureuse d’elle et a commencé avec enthousiasme à collecter des fonds pour son association caritative pour femmes en Équateur avant d’accepter de s’y installer avec elle.

Cependant, quand tout a explosé, Mary a été complètement dévastée et humiliée.

Déterminée à obtenir justice, elle était ravie lorsque Faye a été arrêtée – mais cela s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Faye a tenté de la faire chanter en utilisant des images intimes.

Faye a menacé de les remettre aux amis et à la famille de Mary à moins qu’elle ne retire sa déclaration.

Mary a refusé et a fait arrêter Faye – mais a ensuite été dévastée de découvrir qu’elle avait envoyé les photos à tout le monde, y compris sa petite-fille April.

Le procès a commencé la semaine dernière et bien que Mary ait prétendu avoir évolué, ses nombreux rendez-vous se sont avérés être rien de tel.

Dans l’épisode de ce soir, elle a avoué qu’elle était en fait juste assise dans sa voiture et qu’elle sanglotait à la place.

Elle a été retrouvée par Paddy Kirk mais lui a juré de garder le secret.

« C’était si bon d’être avec Faye, comme si j’étais enfin moi », lui a-t-elle dit.

« Et puis elle a fait ce qu’elle a fait. Je ne pourrai plus jamais me remettre dans cette position. Je suis mieux seul avec un livre.

Sa confession déchirante rend les fans terriblement tristes pour elle.

L’un d’eux a écrit: « Pauvre Mary, je me sens si mal pour elle. »

Un deuxième a déclaré: «Mary, vous devez demander de l’aide à votre famille.«

Un autre a ajouté: « Je suis désolé pour Mary ”