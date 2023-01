Mary Ellen Turpel-Lafond n’est plus à l’emploi de l’UBC

L’Université de la Colombie-Britannique et l’éminente universitaire et avocate de la Colombie-Britannique Mary Ellen Turpel-Lafond ont rompu les liens.

La directrice de l’université des affaires de l’UBC, Matthew Ramsey, n’a pas fourni de détails sur les raisons pour lesquelles Turpel-Lafond n’est plus employée, mais a déclaré qu’elle n’y travaillait plus depuis le 16 décembre.

Cette décision fait suite à une enquête de CBC News publiée le 13 octobre qui remet en question les revendications d’ascendance autochtone de Turpel-Lafond. L’histoire plonge dans son passé et trouve des informations contradictoires entre l’héritage cri qu’elle a revendiqué et qui a caractérisé sa carrière d’érudite accomplie et d’ancienne juge, et les archives historiques de sa famille et de sa ville natale.

Turpel-Lafond a été en grande partie silencieux sur la question, mais dans un tweet suivant la publication de l’histoire, il a déclaré: «Je suis d’origine crie, écossaise et anglaise et je porte le nom d’aki-kwe et je suis un membre actif de la nation crie de Muskeg Lake. . Mes références ont été vérifiées aux plus hauts niveaux de notre pays.

À l’époque, l’UBC a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les informations personnelles de ses employés, mais qu’elle s’appuyait sur l’auto-identification des candidats lors de l’embauche pour des bourses d’études autochtones ou des rôles de leadership. Turpel-Lafond dirigeait auparavant le Centre d’histoire et de dialogue des pensionnats indiens de l’université. Jusqu’au 16 décembre, elle était professeure titulaire à la Peter A. Allard School of Law.

Elle est aussi bien connue en Colombie-Britannique pour avoir produit le In Plain Sight: Lutter contre le racisme et la discrimination propres aux Autochtones dans les soins de santé de la Colombie-Britannique rapport, et de travailler avec l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique sur les efforts juridiques Heiltsuk grand-père et petite-fille Maxwell Johnson et Tori-Anne Tweedie.

L’UBCIC a soutenu Turpel-Lafond en octobre lorsque l’enquête a été rendue publique.

“Les questions d’identité et d’appartenance aux communautés des Premières Nations doivent être résolues par les peuples, les familles et les gouvernements autochtones en fonction de leurs propres lois, coutumes et traditions”, a déclaré le syndicat dans un communiqué à l’époque.

Black Press Media a contacté Turpel-Lafond pour un commentaire.

