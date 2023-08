Mary Earps : Pourquoi l’Angleterre ne participerait pas à la première finale de la Coupe du monde féminine sans sa n°1 | Nouvelles du football

L’Angleterre n’aurait pas atteint sa première finale de Coupe du monde féminine sans le génie de Mary Earps.

Cela peut sembler une exagération excessive ou même une déclaration évidente pour certains, mais quiconque a regardé l’Angleterre au tournoi jusqu’à présent saura à quel point elle a été impérieuse.

Les Lionnes n’ont pas joué de leur mieux dans ce tournoi, un fait dont elles sont bien conscientes et qu’elles continuent d’améliorer. Mais lorsque des erreurs ont été commises, Earps a joué un rôle clé pour maintenir l’Angleterre dans les matchs à des moments vitaux.

Il faut également dire que les trois nouveaux venus de l’Angleterre, Millie Bright, Alex Greenwood et Jess Carter, ont tous connu un excellent tournoi jusqu’à présent. Greenwood en particulier a réalisé le plus d’interceptions (13), a eu le plus grand nombre de passes réussies (505) et le plus de touches de balle (686) de tous les joueurs de la Coupe du monde jusqu’à présent.

Le trio a joué ensemble dans différentes combinaisons au niveau des clubs et des pays et après quelques moments de nervosité au début, il a pris tout son sens lorsqu’il a été sollicité.

Mais comme ils vous le diront probablement eux-mêmes, pour bien faire leur travail de défenseurs, ils doivent avoir confiance dans le gardien derrière eux. Et à Earps, ils ont l’un des meilleurs au monde.

Jusqu’à présent, le gardien de Manchester United a encaissé trois buts en six matchs. L’un est venu du point de penalty contre la Chine et l’autre d’un coup percutant de l’Australien Sam Kerr en demi-finale, qu’aucun gardien n’a pu arrêter.

La seule tache mineure de son tournoi a peut-être été le superbe but de Leicy Santos en quart de finale. Earps ne pouvait pas se positionner assez rapidement pour empêcher l’effort de se frotter le bout des doigts.

Mais Earps a ensuite offert un rappel opportun de sa qualité et de son importance. Un arrêt acrobatique à une main pour empêcher Lorena Bedoya en seconde période a empêché la Colombie d’égaliser, et nous l’avons vue tirer au moins un moment magique dans presque tous les matchs.

Melchie Dumornay et Roselord Borgella en seconde période face à Haïti. Le corner de Katrine Veje pour le Danemark. Ashleigh Plumptre et Asisat Oshoala contre le Nigeria, où Earps a été couronné à juste titre Joueur du Match.

Un talent moindre n’a peut-être pas fait de tels arrêts pour sauver le tournoi, en particulier à presque toutes les occasions où il a été sollicité. Sa constance a été une lumière éclatante lorsque les Lionnes se sont parfois précipitées dans le noir.

Il y a eu beaucoup plus de sauvegardes et de parades qui ne sont peut-être pas aussi conviviales pour les caméras, mais qui sont tout aussi vitales. La demi-finale contre l’Australie est un exemple clé où il y a eu moins de moments marquants, mais où des arrêts importants ont néanmoins été effectués.

Avec un peu de chance – le Danemark et le Nigeria ont frappé le poteau, les Super Falcons l’ont fait deux fois – les réflexes rapides d’Earps, l’agilité acrobatique, la confiance dans la lecture à la fois du vol de balle et du jeu dans son ensemble ne sont que quelques-uns des qualités qui ont porté l’Angleterre en finale.

Image:

Mary Earps a effectué un certain nombre d’arrêts acrobatiques pendant la Coupe du monde, aidant à guider l’Angleterre vers la finale





Et bien sûr, c’est son travail. Elle est la meilleure gardienne de but féminine de la FIFA et, à ce titre, devrait être la meilleure joueuse du tournoi pour empêcher les balles d’aller au fond des filets.

Elle a également remporté le Golden Glove de la WSL la saison dernière pour la première fois, gardant 14 draps propres pour Manchester United. Dans l’ensemble, elle est devenue la première gardienne de but de la WSL à garder 50 draps propres dans la ligue.

Mais malgré les distinctions personnelles, c’est sur le terrain, dans les grands moments auxquels l’Angleterre est actuellement confrontée, que cela compte vraiment.

Bien que ses contributions sur le terrain aient été essentielles, Earps fait partie du groupe de direction des Lionnes en tant que vice-capitaine et est une présence rassurante pour les joueuses devant elle. Elle célèbre ouvertement les victoires personnelles et collectives et s’exprime en guidant et en encourageant ses coéquipiers.

Au-delà du terrain, Earps apporte sa personnalité dynamique à l’équipe, gardant le moral alors que les Lionnes sont si loin de chez elles. N’oublions pas qu’elle était la joueuse qui s’est tenue sur la table de conférence de presse pour célébrer après que l’Angleterre a remporté l’Euro l’été dernier, le moment devenant viral. Pas inhabituel pour la reine des Lionnes de TikTok.

Image:

Mary Earps fait partie de l’équipe de direction de l’Angleterre et est vice-capitaine aux côtés de l’actuelle capitaine par intérim Millie Bright.





Alors que l’analyse de TikTok sera laissée à ceux qui sont plus au courant, dans tous les autres aspects, Earps exécute son rôle à la perfection.

Avec tout cela étant dit, il reste déconcertant que son maillot de gardien de but ne soit pas disponible à l’achat. Earps a qualifié la situation de « blessante » et a expliqué comment sa famille et ses amis n’ont pas pu porter sa chemise en guise de soutien.

« Pour ma propre famille, mes amis et mes proches de ne pas pouvoir acheter ma chemise, je sais que cela ressemble à » oh Mary, quel horrible problème « , mais sur le plan personnel, c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré.

« J’ai essayé de passer par les bons canaux autant que possible, c’est pourquoi je n’en ai pas parlé publiquement.

« Il y a eu une augmentation incroyable de la participation des gardiens de but … Je ne peux pas vraiment enrober cela de quelque façon que ce soit, donc je ne vais pas essayer. C’est extrêmement décevant et très blessant. »

Plus de 37 000 personnes ont maintenant signé une pétition demandant que la chemise soit vendue publiquement. Pour ajouter encore plus de contexte à une décision ridicule, le maillot de gardien de but d’Earps pour Manchester United s’est vendu la saison dernière.

Image:

Mary Earps n’a été battue que trois fois dans le tournoi, dont la belle frappe de Leicy Santos pour la Colombie





« Cela m’a chatouillé que je dois dire », a ajouté plus tard Earps. « Je sais que cela est examiné par les parties concernées à différents niveaux et ce sera une conversation que nous reprendrons après le tournoi.

« Mais je veux juste remercier tout le monde pour leur soutien à ce sujet. »

Mais ce n’est pas la première fois qu’Earps est confrontée à un défi dans sa carrière. Son ascension au sommet du jeu est encore plus étonnante étant donné qu’il y a à peine deux ans, elle considérait que ses chances de faire partie d’une autre équipe de tournoi majeur étaient largement dépassées.

Elle faisait partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2019, mais n’a pas fait d’apparition. Earps avait l’impression que son temps était passé – c’était jusqu’à ce que Sarina Wiegman prenne le relais.

Earps a dit Le Télégraphe en avril 2022 : « J’étais résigné au fait que [going to the Euros] n’arriverait jamais jusqu’à ce que je reçoive un e-mail disant que j’allais être choisi pour le camp de septembre. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait un jour.

Image:

Mary Earps a été rappelée dans l’équipe d’Angleterre sous Sarina Wiegman, et a été sa n ° 1 partante depuis





« Puis, quand j’ai été invité à ce camp, j’ai juste pensé ‘OK, c’est gentil, merci, je vais y aller et donner le meilleur de moi-même’, mais à l’époque, l’Euro était trop loin.

« J’étais vraiment en paix, quand nous avons eu cette conversation il y a un an. Tout ce que j’ai dit alors était si authentique et je suis toujours aussi surpris que cela ait changé, parce que j’étais tellement d’accord avec ce qui avait été et fait, mais je suis très , très content que ça ait changé. »

Alors que l’Angleterre est également heureuse de ne pas avoir raccroché ses gants internationaux, les performances exceptionnelles d’Earps indiquent une tendance plus large à la Coupe du monde où les gardiens de but se révèlent être les héros.

L’incroyable démonstration de la gardienne suédoise Zecira Musovic contre les États-Unis a vu les champions en titre éliminés en huitièmes de finale. Elle a également remporté le prix de la joueuse du match pour sa performance.

Image:

L’incroyable démonstration de Zecira Musovic pour la Suède contre les États-Unis lui a valu d’être élue Joueuse du match





La Jamaïcaine Becky Spencer a également remporté la même distinction, lors du match nul et vierge de la Jamaïque contre le Brésil lors de leur deuxième match de groupe, les Reggae Girlz atteignant finalement les 16 derniers pour la première fois.

« Personnellement, j’aime voir quand les gardiens de but vont bien », a déclaré Earps à propos du niveau de gardien de but à la Coupe du monde.

« J’espère qu’ils louent les gardiens de but parce que je pense que les performances ont été fantastiques et qu’ils méritent beaucoup de crédit.

« Il reste encore beaucoup de matchs à disputer et j’espère que ces performances pourront se poursuivre afin que nous soyons bien placés en tant que groupe de gardiens de but à la fin du tournoi. »

Dans l’immédiat cependant, il y a la petite question d’une finale de Coupe du monde contre l’Espagne – une position dans laquelle l’Angleterre est due en grande partie aux performances incroyables d’Earps jusqu’à présent.

Earps était dans les buts en quart de finale de l’Euro 2022, où l’Espagne a été battue par les Lionnes en prolongation. Le but d’Esther Gonzalez était le premier qu’elle avait concédé lors de ce tournoi, avec sûrement un peu de vengeance personnelle dans son esprit.

Earps a sans doute développé son jeu encore plus au cours de la dernière année – elle vient certainement avec un pedigree plus international et quelques médailles de gagnants pour démarrer. Il y a beaucoup à dire sur la forme et la confiance, dont Earps dispose actuellement en abondance.

Le mérite doit également revenir à Wiegman pour l’avoir ramenée dans le giron, ainsi qu’à ses entraîneurs à Manchester United pour l’avoir aidée à se développer.

Mais une chose est certaine – si l’Angleterre remporte son tout premier titre de Coupe du monde, Earps doit recevoir les éloges et les remerciements qu’elle mérite. Les Lionnes n’auraient tout simplement pas eu autant de succès ces dernières années sans elle.

