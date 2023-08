Mary Earps : Man Utd Women rejette la candidature pour le gardien anglais après l’attribution du Golden Glove de la Coupe du monde | Actualités du centre de transfert

Manchester United Women a refusé une offre pour la gardienne anglaise Mary Earps d’un club anonyme.

L’offre était un record du monde pour un gardien de but dans le football féminin, mais United n’a pas l’intention de vendre Earps.

United souhaite qu’elle prolonge son contrat, qui reste un an.

Earps a sauvé un penalty en finale de la Coupe du monde





Ils la considèrent comme la meilleure gardienne du monde et souhaitent la voir continuer à être un membre clé de leur équipe.

United, qui a recruté l’attaquant brésilien Geyse de Barcelone la semaine dernière, renforce son équipe pendant cette fenêtre alors qu’il cherche à s’appuyer sur sa deuxième place de la saison dernière dans la WSL.

Ils espèrent réaliser des signatures plus importantes dans les semaines à venir.

Earps a disputé les sept matches de l’Angleterre lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, et elle a également sauvé un penalty de l’Espagnole Jenni Hermoso lors de la défaite finale.

Le n°1 anglais a ensuite reçu le Gant d’Or alors que l’Angleterre terminait deuxième.

United a recruté Earps de Wolfsburg en 2019. Elle a disputé chaque minute des matchs de championnat de United au cours des quatre dernières saisons et elle a remporté le prix de la meilleure gardienne féminine de la FIFA en février.

Le mercato de la WSL se termine le 14 septembre et la saison débute le 1er octobre.

Le maillot England GK d’Earps sera en vente « limitée » alors que Nike cède à la pression

Le gardien anglais Earps a remporté le prix Golden Glove à la Coupe du monde





Nike a accepté de mettre en vente un nombre « limité » de maillots de gardien de but anglais de Mary Earps après avoir cédé à la pression des fans concernant leur disponibilité.

Les maillots de gardien de but féminins de l’Angleterre seront vendus sur le site Web de la FA, après que Nike ait décidé de stocker des kits supplémentaires des Lionnes, ainsi que des équivalents en provenance des États-Unis, de la France et des Pays-Bas.

Nike a déclaré dans un communiqué : « Nike a obtenu des quantités limitées de maillots de gardien de but pour l’Angleterre (les États-Unis), la France et les Pays-Bas, qui seront vendus sur les sites Web des fédérations dans les prochains jours, et nous sommes également en conversation avec nos autres fédérations. les partenaires.

« Nous reconnaissons que pendant le tournoi, nous n’avons pas servi les supporters qui souhaitaient montrer leur passion et leur soutien aux gardiens de l’équipe. Nous nous engageons à vendre au détail des maillots de gardienne féminine pour les tournois majeurs à l’avenir. »

La décision précédente du géant des vêtements de sport de proposer uniquement aux supporters anglais les maillots domicile et extérieur des femmes – alors que les deux maillots de gardien de but masculin de l’Angleterre étaient disponibles à l’achat – a été qualifiée de « très décevante et très blessante » par Earps avant le tournoi.

Nike avait initialement défendu sa décision après la finale de dimanche, qui a vu l’Espagne battre l’Angleterre 1-0 à Sydney, affirmant qu’ils « travaillaient à des solutions pour les tournois futurs ».

Cette déclaration a de nouveau été reprise par Earps sur les réseaux sociaux, tandis qu’une pétition sur change.org appelant Nike à vendre des répliques de son kit avait atteint plus de 150 000 signatures avant le revirement de l’entreprise.

La joueuse de Manchester United a remporté le prix FIFA Best du meilleur gardien de but du monde plus tôt cette année, ainsi que le Gant d’Or de la Coupe du Monde Féminine, après avoir arrêté un penalty lors de la défaite finale de dimanche.

L’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, a salué la décision sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en écrivant : « Je trouve extraordinaire qu’une grande marque se soit retrouvée dans ce pétrin en premier lieu, mais maintenant il sera très intéressant de voir ce que signifie « quantité limitée ». et s’ils sont disponibles dans toutes les tailles, je suppose qu’un grand nombre de fans de tous âges et de toutes formes en voudront un. »

La Super League féminine revient sur Sky en octobre

Vingt des 23 joueuses de l’équipe anglaise de Coupe du monde participent à la Super League féminine, dont 15 dans les quatre meilleurs clubs d’Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United.

La WSL débute le dimanche 1er octobre avec six matches, dont les champions en titre Chelsea vs Tottenham en direct sur Sky Sports à 17h30.

Certaines équipes de la WSL ont déjà commencé leur entraînement de pré-saison, les joueurs anglais devant revenir dans leurs équipes respectives dans les prochaines semaines, avant de se regrouper pour la Ligue des Nations.

Après la victoire des Lionnes au Championnat d’Europe l’année dernière, des ventes de billets ont battu des records dans toute la WSL, et beaucoup espèrent que la campagne de Coupe du Monde de cet été attirera encore plus d’attention sur la ligue.