Mary Earps : la gardienne anglaise reste à Manchester United, mais pour combien de temps ? | Actualités footballistiques

Mary Earps restera pour le moment à Manchester United, le club refusant de vendre pendant cette fenêtre de transfert, mais ce n’est pas la fin des spéculations autour de l’avenir du gardien anglais.

Le mois dernier, United a refusé une offre record du monde pour un gardien de but dans le match féminin d’Arsenal pour le n°1 anglais. United refuse de vendre même si Earps sera en fin de contrat l’été prochain.

Actualités Sky Sports comprend que United a du mal à la convaincre d’engager son avenir à plus long terme dans le club.

Alors, que se passe-t-il ensuite ? United peut-il trouver un moyen de convaincre le gardien des Lionnes de rester ? Part-elle en janvier ou gratuitement l’été prochain ? Sera-ce à Arsenal ou à un autre club intéressé ?

Actualités Sky Sports journaliste Anton Toloui répond aux questions clés sur l’avenir d’Earps…

Pourquoi Earps veut-il quitter Man Utd ?

Sky Sports News comprend que Manchester United a du mal à la convaincre d’engager son avenir à long terme dans le club





Les négociations sont en cours depuis au moins un an sur un nouveau contrat et aucun progrès n’a été réalisé.

Elle est la meilleure gardienne du monde et elle veut être payée comme elle, être mise sur un piédestal et être considérée comme une figure importante non seulement du club mais de la ligue.

Il y a aussi le projet Manchester United.

Alessia Russo est partie, Ona Batlle est partie, donc elle prend probablement le temps de réfléchir : est-ce que Geyse Da Silva Ferreira et les nouveaux joueurs arrivent et ont un grand impact ? Manchester United va-t-il être deuxième, troisième, quatrième cette saison et va-t-il remporter de gros trophées ?

Earps pourrait-il partir en janvier ?

Man Utd a déjà refusé beaucoup d’argent dans la fenêtre et toute équipe souhaitant signer Earps devait non seulement battre mais battre le record du monde pour une joueuse féminine.

Ils se soutiennent pour convaincre Earps que Manchester United est l’endroit idéal, que les nouveaux joueurs vont s’installer et que United fait des pas en avant, pas en arrière. Mais il leur manque deux de leurs joueurs – c’est beaucoup de pression sur Geyse, Hinata Miyazawa, Irene Guerrero et les nouveaux joueurs qui arrivent, se rassemblent rapidement et défient Chelsea.

La façon dont United débutera la saison sera cruciale pour ce qui arrivera ensuite à Earps.

Si United échoue tôt dans sa quête du titre – vous ne jouez que 22 matchs en WSL, donc si vous prenez du retard tôt, il est difficile de revenir et de monter une bataille pour le titre – alors United voudra éviter la situation d’Alessia Russo où ils ont refusé gros. de l’argent pour elle, puis l’a perdue face à son rival Arsenal gratuitement.

Qui pourrait remplacer Earps ?

Phallon Tullis-Joyce est une cible de transfert pour Manchester United





Man Utd veut de toute façon faire venir un gardien de but senior et ils ont examiné les gardiens de but qui pourraient être n°1. Ils ne sont pas stupides, ils savent que Mary Earps pourrait partir la saison prochaine, alors ils recherchent des gardiens de but senior avec de l’expérience.

Le joueur qu’ils veulent est Phallon Tullis-Joyce d’OL Reign, qui a très bien réussi au cours de la dernière saison. Ils dépensent environ 100 000 £ pour elle, ils pensent donc clairement qu’elle est un vrai talent et qu’elle mérite d’être dépensée.

Elle va venir concourir pour le numéro 1 cette saison et a ensuite de grandes chances de devenir numéro 1 la saison prochaine si Mary Earps passe à autre chose ?

Pourquoi Arsenal veut-il des Earps ?

Mary Earps détient le trophée Golden Glove après la finale de la Coupe du monde féminine





Elle est la meilleure gardienne du monde, cela correspond à la mission qu’Arsenal essaie de faire en signant de grosses recrues et en faisant ensuite appel à de jeunes joueurs pour se développer.

Manuela Zinsberger a signé un nouveau contrat l’année dernière mais son contrat expire à la fin de la saison. Ils envisagent donc deux ou trois ans plus tard. Ils savent qu’elle est la meilleure, alors pourquoi ne pas l’avoir ? Et cela rend également leurs rivaux un peu plus faibles, ce qui est toujours un peu amusant, je suppose.

Si des joueurs comme Earps sont disponibles, alors des clubs comme Arsenal renifleront. Mais perdre le football en Ligue des Champions a eu un impact important sur Arsenal, ils ont cherché à recruter des joueurs dans d’autres domaines car ils ont déjà un bon joueur à Zinsberger dans le but.

Est-ce que quelqu’un d’autre est intéressé par Earps ?

Mary Earps sauve le penalty de Jennifer Hermoso à la Coupe du Monde





De nombreux clubs sont intéressés. Nous savons que plus tôt dans la fenêtre, une offre a été déposée pour elle pour une somme importante, mais United l’a refusée. On sait que l’intérêt d’Arsenal a été récurrent dans la fenêtre.

D’autres clubs sont candidats. Ils savent que s’ils veulent signer Earps, ils devront proposer une offre de contrat importante et ne veulent donc pas investir beaucoup d’argent dans les frais.

Vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux grands clubs viennent l’été prochain pour Earps si elle est disponible gratuitement.

Le WSL commence le 1er octobre

La WSL débute le dimanche 1er octobre avec six matches, dont les champions en titre Chelsea vs Tottenham en direct sur Sky Sports à 17h30.

Certaines équipes de la WSL ont déjà commencé leur entraînement de pré-saison, les joueurs anglais devant revenir dans leurs équipes respectives dans les prochaines semaines, avant de se regrouper pour la Ligue des Nations.

Après la victoire des Lionnes au Championnat d’Europe l’année dernière, des ventes de billets ont battu des records dans toute la WSL, et beaucoup espèrent que la campagne de Coupe du Monde de cet été, où elles ont atteint la finale, attirera encore plus d’attention sur la ligue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



