Mary Earps, de gardienne oubliée à la shortlist FIFA The Best

Mary Earps est devenue la numéro 1 incontestée de l’Angleterre. Ryan Pierse/Getty Images

L’Angleterre menait 1-0 lors d’une soirée morne à Old Trafford lorsque l’attaquante autrichienne Barbara Dunst s’est envolée de l’extérieur de la surface de réparation, le ballon a flotté à travers la surface de réparation bondée et la gardienne Mary Earps a bondi à sa gauche, tendant un gant ferme pour tourner le tir large.

Earps continuerait à faire des arrêts encore meilleurs au Championnat d’Europe l’été dernier alors que l’Angleterre soulevait le trophée en battant l’Allemagne à Wembley. Mais c’est l’arrêt de Dunst à Manchester qui a donné le ton et a vu son étoile monter, consolidant son rôle de n ° 1 de l’Angleterre. l’une des personnalités les plus remarquables sur la scène internationale, culminant avec sa nomination au meilleur gardien de but de la FIFA.

Le gardien de Manchester United était mercredi annoncé sur la liste finale des trois joueurs sélectionnés pour le prix The Bestaux côtés d’Ann-Katrin Berger (Chelsea, Allemagne) et Christiane Endler (Lyon, Chili.)

Les choses auraient pu se passer très différemment pour l’Angleterre si Earps n’avait pas été sur place pour nier Dunst lors du premier match, ou pour repousser le centre / tir d’Athenea Del Castillo en quart de finale contre l’Espagne, le ballon semblant destiné au coin supérieur. Quand Earps parle de la mécanique du gardien de but, il est évident qu’elle se concentre sur les mathématiques de chaque situation, utilisant toute son expérience pour faire des calculs en une fraction de seconde et s’assurer que son timing est parfait. C’est cette même prise de décision qui a joué un rôle crucial dans sa progression de carrière, faisant une série de mouvements réfléchis en cours de route.

Mais il ne s’agit pas seulement du Championnat d’Europe. Le propre parcours d’Earps a impliqué plusieurs clubs, impliqué des sacrifices personnels et l’a presque amenée à quitter le jeu avant de prendre de l’importance avec l’équipe nationale.

Mary Earps effectue un arrêt crucial de Barbara Dunst au Championnat d’Europe 2022. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Poussée par un amour indéfectible pour le jeu, elle souligne un déménagement à Leicester City en 2009, alors qu’elle était au milieu de l’adolescence, comme le moment où elle a commencé à prendre le sport plus au sérieux. Passant d’une configuration de la Ligue du dimanche à une équipe en compétition dans la Northern Premier League, un manque de temps de jeu a forcé la main d’Earps alors qu’elle déménageait au club de sa ville natale de Nottingham Forest un an plus tard, se retrouvant à nouveau reléguée au banc.

“Vous devez encaisser les coups et vous devez vous adapter, alors quand Doncaster est arrivé [at the end of 2010]j’étais comme, eh bien, si je ne vais pas jouer à Forest, je peux aussi bien ne pas jouer à Doncaster”, a déclaré Earps à ESPN.

Cependant, après avoir joué la sauvegarde d’Helen Alderson, Earps a eu une course dans l’équipe au cours de la seconde moitié de la saison, ce qui l’a incitée à s’engager pour la saison suivante, car elle priorisait le temps de jeu. Mais lorsque son entraîneur des gardiens a quitté Doncaster Belles, Earps savait qu’elle avait besoin d’un autre mouvement pour continuer à progresser dans son jeu. “Je ne recevais pas d’entraînement technique et je commençais à avoir l’impression que le temps de jeu était génial, mais je ne me développe pas comme mes compétences et mon métier, car je n’ai pas ce soutien de gardien de but”, a-t-elle ajouté.

Prochaine étape Birmingham City, qu’Earps a rejoint en 2013, où elle a bénéficié d’un coaching spécifique, mais une lutte pour une place de départ l’a incitée à chercher une autre opportunité, ce qui l’a amenée à rejoindre Bristol Academy (comme on appelait Bristol City à l’époque) en 2014. Deux saisons solides avec Bristol ont suivi avant leur relégation, amenant Earps à chercher à nouveau un nouveau club afin qu’elle puisse rester dans le peloton de tête.

Elle a rejoint Reading et, tout comme à Bristol, elle a dû jongler entre sa carrière et ses études, faisant de fréquents déplacements vers son campus de Loughborough où elle étudiait pour obtenir un diplôme en gestion de l’information et en études commerciales. Elle a dit: “C’est un grand vieux voyage [from Reading]se lever très tôt le matin pour faire genre, vous savez, trois heures de route pour que je puisse me rendre à ma conférence de 9 heures du matin.”

Earps admet qu’elle aurait pu aller dans un “grand club” et s’asseoir sur le banc, attendant sa chance en tant que gardienne suppléante, mais cela n’aurait pas été bon pour elle. “C’était toujours pour essayer de me pousser à être la meilleure possible et de choisir la meilleure opportunité qui me convenait le mieux”, a-t-elle ajouté. “Et quand j’ai obtenu mon diplôme en 2016, c’est à ce moment-là que je suis devenu professionnel. C’est donc à ce moment-là que je me suis dit, eh bien, je verrai où va le football. Je le ferai à plein temps.”

Personnage entêté et déterminé depuis le début, faisant ses débuts à l’âge de 10 ans, Earps se souvient s’être ennuyée à l’époque, faisant la roue autour de la boîte. Lorsque ses adversaires ont remporté un penalty, elle l’a sauvé et les encouragements de son père – “si l’une des autres filles était dans le but, elles n’auraient pas sauvé ça” – ont suffi à Earps pour être accroché.

Mary Earps fait un arrêt pour Manchester United dans le derby à l’Etihad. James Gill – Danehouse/Getty Images

“En général, j’adore regarder le football, j’adore regarder les gardiens de but”, a déclaré Earps. “Je pense que la beauté du gardien de but est qu’il est unique par nature et qu’il célèbre l’individualité. Si vous regardez, par exemple, les 20 gardiens de but de la Premier League, chacun a une technique différente et un style différent, mais ils sont tous jouer dans la meilleure ligue du monde. Pour moi, c’est exactement ce dont il s’agit. Il s’agit simplement de trouver la meilleure façon pour vous.

Ayant pratiqué divers sports (badminton, natation, judo) et instruments (clarinette, piano) dans sa jeunesse, le football est celui qui lui a plu, et elle admet qu’il a essayé tellement de choses différentes quand elle était plus jeune qui l’a aidée. Bien qu’elle n’ait jamais été la meilleure danseuse – son opinion, pas celle d’ESPN – Earps attribue son expérience en compétition dans des festivals de danse locaux à sa voix forte sur le terrain.

“J’ai participé aux festivals de danse de Nottingham et Derby même si je n’étais pas très douée”, a-t-elle ajouté. “C’est plutôt comme si je n’étais pas gêné d’essayer des choses. J’ai l’impression qu’en tant que gardien de but, il faut se démarquer et il faut communiquer avec les gens. Dès mon plus jeune âge, je n’ai jamais pris la peine de dire à mes défenseurs où aller. , ou en criant “gardiens du ballon” très fort.”

En effet, la nature extravertie d’Earps a été mise en évidence lors de la conférence de presse d’après-match de la manager Sarina Wiegman après la victoire finale de l’Angleterre, lorsqu’elle a sauté sur le bureau et a montré ses mouvements de danse. Ce fut un moment viral qui souligna la joie de l’équipe, mais pour Earps, ce fut un moment qui ne l’était presque pas. Avant l’arrivée de Wiegman, la gardienne était sur le point de mettre un terme à sa carrière.

“Je veux dire, évidemment, tout ce qui s’est passé en quelque sorte avant Sarina … J’ai eu le sol essuyé sous moi en quelque sorte de nulle part”, a expliqué Earps. “Donc, j’ai dû faire beaucoup de travail sur moi-même pour savoir ce que j’allais faire ensuite … Je n’étais plus un international anglais en ce qui me concerne.

“Je jouais bien pour Manchester United et ils m’avaient proposé un nouveau contrat, mais j’avais l’impression qu’il était peut-être temps d’avoir une conversation honnête avec moi-même, de me regarder dans le miroir. J’avais une hypothèque, J’avais des responsabilités, il se passait beaucoup de choses où je devais m’assurer que je ne me mettais pas dans une situation financière difficile.

“J’ai toujours dit que quand il était temps de dire que c’était le moment, je serais assez honnête avec moi-même pour dire, écoutez, peut-être que ce n’est tout simplement pas tout à fait… peut-être que ce n’est tout simplement pas tout à fait réglé, vous savez, vous lui avez donné votre mieux et c’est normal d’échouer. Mais ensuite, Sarina est arrivée et tout mon monde a changé. Elle a juste fondamentalement … j’ai l’impression qu’elle vient de me voir.

Après avoir eu l’impression d’avoir été invisible pendant deux ans, Earps admet avoir été époustouflée par l’entraîneur anglais, qui a immédiatement cultivé un dialogue ouvert et honnête avec elle. Avec des blessures à des gardiennes plus expérimentées dans la piscine anglaise, Wiegman a affirmé qu’il y avait une chance pour Earps, lui disant qu’elle la considérait comme la meilleure gardienne de but disponible à l’époque. Mais contrairement à tout au long de sa carrière en club, il n’y a pas eu de fausses promesses.

“Elle a dit” écoute, pour l’instant, je te vois comme mon meilleur gardien de but, mais quand les joueurs blessés reviendront, je vais regarder tout le monde de la même manière, je vais donner à chacun une chance équitable “”, a déclaré Earps. . “Et pour moi, c’est tout ce que j’ai toujours voulu; juste une chance de tout donner.”

Mary Earps produit sa danse sur la table de conférence de presse après le succès du Championnat d’Europe. Sarah Stier – UEFA/UEFA via Getty Images

Nommée gardienne partante du premier match de Wiegman, une raclée 8-0 contre la Macédoine du Nord en septembre 2021, Earps est devenue une habituée de l’équipe, et même lorsqu’elle s’est retrouvée sur le banc pour l’Angleterre, elle n’y est jamais restée longtemps.

“La plupart du temps au début [of my England career]j’étais là juste parce que quelqu’un s’était blessé, mais pour moi, cela n’avait pas d’importance parce que c’était juste une opportunité pour moi d’apprendre et de me développer auprès de grands gardiens de but devant moi”, a expliqué Earps. “Karen Bardsley était là, Rachel Brown -Finnis était là, et pour moi d’apprendre d’eux, de leur poser des questions, d’être en leur présence et d’avoir l’opportunité d’être là les jours de match et de voir comment ça s’est passé pour les éliminatoires de la Coupe du monde … juste pour acquérir de l’expérience et s’entraîner avec les meilleurs joueurs d’Angleterre.”

Comme pour tout dans sa carrière, Earps a utilisé ses premiers camps en Angleterre pour apprendre et grandir. Comme chaque décision qu’elle a prise avec sa carrière en club, il s’agissait toujours d’améliorer et de maximiser les opportunités qui lui étaient offertes.

Ne devenant pas professionnelle avant d’avoir obtenu son diplôme universitaire à l’âge de 23 ans – quelque chose qui serait insondable dans le jeu masculin, en particulier en Europe – l’histoire d’Earps porte des tonalités familières que vous entendrez à tous les niveaux du jeu féminin. De ne pas pouvoir jouer dans l’équipe de son frère lorsqu’elle était enfant parce qu’elle était une fille, à l’équilibre délicat entre le football, les études ou le travail – la gardienne de but se souvient qu’elle travaillait dans un cinéma local lorsque son entraîneur de Doncaster l’a appelée. pour lui dire qu’elle serait son premier choix pour la seconde moitié de la saison 2014 – et même à ces discussions difficiles sur le fait de qualifier sa carrière de courte et de se concentrer sur la vie en dehors du terrain.

La carrière d’Earps a été une question de décisions, depuis les moments sur le terrain où elle s’élance dans les airs pour réclamer un corner plutôt que de le frapper clairement, jusqu’aux moments qui l’ont vue déplacer des clubs. Chacun l’a emmenée plus loin sur le chemin sinueux qui l’a vue commencer tout au long de la campagne réussie de l’Angleterre pour l’Euro, lui valant finalement les éloges sur la scène internationale et sa nomination à la FIFA The Best, prenant sa place légitime parmi les meilleures du sport.

Lors de la cérémonie The Best de la FIFA le 27 février, Earps pourrait être au sommet du monde.