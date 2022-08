Mary Daly de la Fed déclare que “notre travail est loin d’être terminé” pour augmenter les taux

La Réserve fédérale a encore beaucoup de travail à faire avant de maîtriser l’inflation, ce qui signifie des taux d’intérêt plus élevés, a déclaré mardi la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

“Les gens sont toujours aux prises avec les prix plus élevés qu’ils paient et la hausse des prix”, a déclaré Daly lors d’une entretien LinkedIn en direct avec Jon Fortt de CNBC. “Le nombre de personnes qui ne peuvent pas se permettre cette semaine ce qu’elles ont payé facilement il y a six mois signifie simplement que notre travail est loin d’être terminé.”

Jusqu’à présent cette année, la banque centrale a relevé son taux d’intérêt de référence à quatre reprises, pour un total de 2,25 points de pourcentage. Cela est venu en réponse à une inflation à un taux annuel de 9,1%, le plus haut niveau depuis novembre 1981.

En juillet, la Fed a relevé son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, comme il l’avait fait en juin. Il s’agit de la plus forte augmentation consécutive depuis que la banque centrale a commencé à utiliser le taux directeur comme principal outil de politique monétaire au début des années 1990.

Mais Daly a déclaré que personne ne devrait considérer ces grands mouvements comme une indication que la Fed met fin à ses hausses de taux.

“Nullement presque terminé”, a-t-elle déclaré en évaluant les progrès. “Nous avons pris un bon départ et je suis vraiment satisfait de là où nous en sommes arrivés à ce stade.”

Les prix à terme indiquent que les marchés voient la Fed augmenter ses taux de 0,5 point de pourcentage en septembre et d’un autre demi-point de pourcentage jusqu’à la fin de l’année, portant le taux des fonds à une fourchette de 3,25% à 3,5%, selon les données du groupe CME. On s’attend alors à ce que, à mesure que l’économie ralentit en raison du resserrement de la politique, la Fed commence alors à réduire ses dépenses d’ici l’été prochain.

Daly a repoussé cette notion.

“C’est un casse-tête pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas où ils trouvent cela dans les données. Pour moi, ce ne serait pas ma perspective modale.”

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a également pris la parole mardi matin, affirmant que la Fed devrait garder le pied sur le frein jusqu’à ce qu’elle voit l’inflation baisser. Il s’attend à ce que les décideurs augmentent les taux d’un demi-point de pourcentage lors de leur prochaine réunion en septembre, mais a laissé la porte ouverte à un mouvement plus important.

“Cinquante [basis points] est une évaluation raisonnable, mais 75 pourrait aussi être acceptable », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je doute qu’il en faille davantage. » Un point de base est de 0,01 point de pourcentage.

“Nous voulions passer au neutre rapidement. Nous voulons devenir un peu restrictifs rapidement”, a ajouté Evans. “Nous voulons voir si les vrais effets secondaires vont commencer à revenir … ou si nous avons beaucoup plus devant nous.”

Le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux ne se réunit pas en août, lorsqu’il tiendra son symposium annuel à Jackson Hole, Wyoming. Il se réunit ensuite les 20 et 21 septembre.