Mary Cosby revient et commence le drame – Hollywood Life

Crédit d’image : bravo

Est-ce un frisson dans l’air? Non, c’est juste le Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City bande-annonce de la saison 4. Avant le retour de l’émission le 5 septembre, Bravo a publié les premières images de Marie Cosby revenir à la franchise en tant qu ‘ »ami de » et retrouver bruyère gay, Lisa Barlow, Marques de Meredithet Whitney Rose. Et le retour de Mary est tout aussi chaotique qu’on l’imaginait !

L’épopée #RHOSLC La bande-annonce de la saison 4 est là ! La série revient le 5 septembre ! pic.twitter.com/jUAhkGDcyh – Reines de Bravo (@queensofbravo) 11 août 2023

« Que quelqu’un me sauve, vite », dit Mary dans un confessionnal. Elle va après Lisa et lui demande si elle a « un bouton de sourdine ». Mary a également un dîner assis avec Whitney qui amène Whitney à se moquer de l’insulte de la « petite fille » de Mary de la saison 2. Enfin, Mary double qu’elle pense que Heather a l’air « consanguine ».

Il y a encore plus de drame avec les autres femmes dans la bande-annonce. Meredith et Lisa, et Heather et Whitney, essaient de réparer leurs amitiés brisées, mais ça ne va pas bien pour l’un ou l’autre duo. Angie Katsenevasqui était une « amie de » dans la saison 3, est de retour pour la nouvelle saison et fait face à des accusations majeures concernant son entreprise.

Le groupe est également rejoint par la nouvelle femme au foyer Monique García, qui remue la marmite dans la remorque. Monica dit à Heather qu’elle est «hors de contrôle» – puis nous voyons Heather crier à Whitney. Les filles de Salt Lake City ne nous ont jamais laissé tomber !

Ce sera le premier RHOSLC saison à ne pas présenter Jen Shahqui a commencé sa peine de six ans de prison pour fraude électronique le 17 février 2023. La peine de prison globale de Jen a été réduite d’un an, ce qui fait que sa date de libération est le 30 août 2028. La mère de deux enfants purge actuellement une peine à Camp de prisonniers fédéral de Bryan au Texas.

Un mois avant RHOSLC la saison 4 a commencé le tournage, Meredith est apparue sur HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast et a partagé comment elle pense que le spectacle sera différent sans Jen. «Jen était une très grande partie du spectacle. Elle est évidemment très amusante », a déclaré Meredith. « C’est un casting d’ensemble. Je pense que nous avons beaucoup de personnalités fortes. Je ne pense pas que ce sera un problème pour aller de l’avant. Mais nous ressentirons l’absence à coup sûr.

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City la saison 4 débute le 5 septembre sur Bravo.

