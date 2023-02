Mary Cosby revient à ‘RHOSLC’ dans un rôle ‘ami’: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : bravo

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City alun Mary M. Cosby revient à l’émission en tant qu’ami de Marques de Meredith, Page 6 rapports. Mary, 50 ans, est apparue à l’origine dans la série pendant les deux premières saisons avant de partir en 2022. “Mary voulait revenir”, a déclaré un initié à la publication, ajoutant qu’elle “filmerait quelques scènes” pour la saison 4, qui serait devrait commencer le tournage le 13 février.

Cependant, Mary ne revient qu’en tant qu’amie, car elle est encore en train de trier ses sentiments à propos de Jennie Nguyenla controverse sur le racisme et le licenciement qui a suivi de l’émission, Page 6 rapporte également. “Mary faisait face à beaucoup de traumatismes après la saison 2”, a déclaré un autre initié au point de vente. “Les messages racistes de Jennie ont vraiment semblé ébranler Mary, surtout après que Jennie lui ait jeté un verre devant la caméra”, ont-ils ajouté, faisant référence à la finale de la saison 2. “Mary était reconnaissante d’avoir passé du temps loin des caméras, mais elle semble prête à revenir dans le mix.”

Jennie, 44 ans, a été retirée de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City après que les messages anti-Black Lives Matters qu’elle a partagés sur les réseaux sociaux en 2020 ont refait surface. Bravo producteur exécutif Andy Cohen a décrit les messages comme “dégoûtants et bouleversants”.

Bien qu’elle ait d’abord nié avoir quitté RHOSLC, le départ de Mary de la série est survenu après avoir sauté la finale de la saison 2, signalant que quelque chose n’allait pas. En février 2022, une source de production a affirmé Page 6 que l’entrepreneure et spécialiste de l’événementiel ne reviendrait pas car “elle n’a pas apprécié son temps dans l’émission ni noué de liens solides avec les dames”.

Bien que Mary n’ait pas noué de «liens solides» avec ses camarades de casting, elle et Meredith, 49 ans, se sont reconnectées récemment, lui donnant une chance de contribuer à la série. “Ils ont rétabli une connexion au cours de l’année écoulée et ont envoyé des SMS et parlé davantage ces derniers mois”, a expliqué la source.

Le retour de Marie à Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City vient au milieu d’un énorme remaniement de la distribution, avec Jean Shah ne filme plus en raison de sa peine de six ans et demi de prison pour son escroquerie de télémarketing qui a escroqué principalement des citoyens âgés de millions de dollars. Les membres de la distribution qui devraient revenir incluent Meredith, bruyère gay, Lisa Barlowet Whitney Rose. Mary n’a pas officiellement confirmé son retour au moment d’écrire ces lignes.

