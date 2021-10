Mary Cook de Gogglebox a « chanté des classiques de Sinatra lors de ses propres funérailles » alors que la famille dit au revoir à la star populaire

Des ENREGISTREMENTS du chant de la star de Gogglebox, Mary Cook, ont été joués lors de ses funérailles hier alors que la famille et les amis se sont réunis pour la faire reposer.

Les personnes en deuil ont dit au revoir à l’homme de 92 ans lors d’un service à l’intérieur du crématoire de South Bristol.

Pennsylvanie

Les funérailles de Mary Cook ont ​​eu lieu hier[/caption]

La star de la télé, décédée en août des suites d’un anévrisme, est régulièrement apparue aux côtés de sa meilleure amie Marina Wingrove sur Gogglebox.

Mary a enregistré les trois chansons jouées au service dans un studio comme cadeau du 80e anniversaire de sa petite-fille Nikki Ind, 53 ans.

Elle a dit D’ACCORD!: « Pour son 80e anniversaire, ma mère et moi avons payé pour qu’elle aille dans un studio d’enregistrement et elle a enregistré ces trois chansons.

« Nous avons toujours dit depuis : « Nous jouerons ceux-là à vos funérailles, nan ».

«Elle aimait faire Gogglebox et aimait être reconnue dans la rue et discutait toujours avec les gens. Elle était super brillante et si vive d’esprit.

La version de Mary du classique Fly Me to the Moon de Frank Sinatra a été jouée alors que son cercueil blanc était emmené dans le crématorium.





Une autre piste de Sinatra, My Way, a également été jouée et le service s’est terminé par Mary chantant Moon River d’Audrey Hepburn.

The Mirror rapporte comment l’ancien réalisateur de Gogglebox, Bradley Cumberbatch, a lu un poème lors des funérailles.

Il a dit : « J’aimerais que mon souvenir soit heureux. J’aimerais laisser une lueur de sourires quand la vie est finie.

« J’aimerais laisser un écho murmurant doucement sur les chemins, des moments heureux et des moments de rire et des journées lumineuses et ensoleillées.

« Je voudrais que les larmes de ceux qui pleurent sèchent devant le soleil ; De souvenirs heureux que je laisse quand la vie est finie.