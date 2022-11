Mary Byrne de X Factor semble méconnaissable 12 ans après avoir joué dans l’émission ITV

La star de X Factor, Mary Byrne, semble complètement méconnaissable 12 ans après avoir joué dans l’émission à succès d’ITV.

Mary, qui a été surnommée “Tesco Mary” par des fans adorateurs en raison de son ancien rôle de caissière de supermarché, a réorganisé son look après avoir perdu six pierres.

Mary, aujourd’hui âgée de 63 ans, a séduit Simon Cowell, Louis Walsh, Cheryl et la juge suppléante Katy Perry avec son interprétation de “I Who Have Nothing” de Tom Jones lorsqu’elle a auditionné pour l’émission en 2010.

Mary a atteint la demi-finale de The X Factor – qui mettait également en vedette One Direction et le vainqueur éventuel, Matt Cardle.

Elle était connue pour ses mèches brunes – qu’elle coiffait souvent en queue de cheval haute.

Mary a également enfilé une frange droite au poker dans la série télé-réalité.

Pourtant, l’interprète a complètement repensé son look avant son nouveau spectacle sur scène.

Finies ses mèches sombres au profit d’un style blond cendré accrocheur.

Mary a conservé sa frange signature, bien que balayée d’un côté, mais a coupé ses longues mèches au profit d’un style plus court.

Une image de son nouveau spectacle, Menopause The Musical 2, la montre affichant un sourire radieux avec une touche de rouge à lèvres.





Mary joue dans la suite du spectacle de théâtre qui se surnomme : “Un voyage de découverte de soi, d’amour et d’amitié, le tout soutenu par une bande originale de tubes parodiés hystériques !”

Elle a déjà joué dans Menopause: The Musical aux côtés de Linda Nolan.

De plus, Mary a joué dans des croisières en Méditerranée avec Cliff Richard.

Depuis qu’il a perdu le titre X Factor, la star de la télé très appréciée a sorti trois albums, une autobiographie et travaille actuellement sur un nouvel album de succès des années 60.

Parlant de la vie depuis l’émission de téléréalité qui l’a vue devenir célèbre au Royaume-Uni et en Irlande, Mary a précédemment admis qu’elle souffrait de dépression.

Elle a déclaré au magazine RSVP : « Souffrir de dépression est très grave et ressentir ce sentiment de terreur et de panique peut avoir de graves répercussions sur votre vie.

«Lorsque vous traversez ces moments sombres, soit vous en sortez, soit vous vous allongez et vous mourez. Je ne pouvais pas m’allonger et mourir parce qu’il y avait trop d’esprit en moi.

« Je ne vois pas la dépression comme une faiblesse, je la vois comme un défi de me prouver que je suis une femme forte et que je peux m’en sortir. C’est ce que la vie devrait être.

Alors qu’elle poursuivait son rêve de devenir chanteuse, Mary a déclaré que travailler avec ses amis de Tesco lui manquait parfois.

Elle avait précédemment déclaré: «Je travaille principalement la nuit et il y a des moments, surtout pendant la journée, qui me manquent vraiment d’être aux caisses.

“La camaraderie, les amis et les discussions avec les clients et le craic que nous avions me manquent.”

Pendant ce temps, la star avait précédemment révélé que son poids avait grimpé jusqu’à 21 pierres pendant le tournage.

La chanteuse irlandaise a fièrement révélé comment elle avait perdu “une demi-personne de poids”, avec l’impact positif sur sa santé mentale signifiant également qu’elle n’avait plus besoin d’antidépresseurs.

